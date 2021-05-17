Цельнолитые шкафы из фибергласа

Ассортимент шкафов из фибергласа пополнился новинками – в линейке появились цельнолитые навесные шкафы. Корпуса, изготовленные по этой технологии, имеют более высокую степень пыле- и влагозащиты и меньшую стоимость. При этом в новых моделях реализуются и все преимущества фибергласа: абсолютная коррозионная стойкость, высокая устойчивость к любым химическим воздействиям, относительно небольшой вес, радио-, GSM-, Wi-Fi-прозрачность, электро- и пожаробезопасность.

Новые модели вы найдете на сайте: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1482/

Преимущества цельнолитых шкафов из фибергласа:

Степень пыле- и влагозащиты IP66;

Ударопрочность IK10;

Возможность применения в климатической зоне УХЛ1;

Статическая нагрузка до 100 кг;

Плоская дверь обеспечивает возможность установки органов управления и сигнализации;

Дождевой козырек и наклон крыши надежно предотвращают попадание внутрь осадков, пыли и грязи.

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