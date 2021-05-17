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Цельнолитые шкафы из фибергласа

Цельнолитые шкафы из фибергласа

17 мая 2021, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Ассортимент шкафов из фибергласа пополнился новинками – в линейке появились цельнолитые навесные шкафы. Корпуса, изготовленные по этой технологии, имеют более высокую степень пыле- и влагозащиты и меньшую стоимость. При этом в новых моделях реализуются и все преимущества фибергласа: абсолютная коррозионная стойкость, высокая устойчивость к любым химическим воздействиям, относительно небольшой вес, радио-, GSM-, Wi-Fi-прозрачность, электро- и пожаробезопасность.

Новые модели вы найдете на сайте: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1482/

Преимущества цельнолитых шкафов из фибергласа:

  • Степень пыле- и влагозащиты IP66;
  • Ударопрочность IK10;
  • Возможность применения в климатической зоне УХЛ1;
  • Статическая нагрузка до 100 кг;
  • Плоская дверь обеспечивает возможность установки органов управления и сигнализации;
  • Дождевой козырек и наклон крыши надежно предотвращают попадание внутрь осадков, пыли и грязи.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте компании. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

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Источник: ДКС

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