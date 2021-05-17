Terna Energy – дочернее подразделение итальянского энергохолдинга Terna Group – планирует приступить к строительству гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Амфилохия* в западной Греции стоимостью € 500 млн. Мощность ГАЭС Амфилохия составит 680 МВт в турбинном режиме и 730 МВт – в насосном режиме. Планируемый годовой объем выработки ГАЭС оценивается в 816 ГВт*ч в год.

Конструктивно ГАЭС Амфилохия будет включать 2 верхних резервуара, образованных естественными водоемами Агиос Георгиос и Пиргос объемом ≈5 млн м3 и ≈2 млн м3 соответственно, а также общий нижний резервуар, в качестве которого будет использоваться находящееся в собственности греческой государственной корпорации Public Power Corp. (PPC) искусственное озеро Кастраки, сооруженное в 1960 г. Турбинное оборудование будет установлено в двух отдельных станционных зданиях на северо-восточном берегу озера Кастраки. В станционном здании на участке Агиос Георгиос будет установлено 4 гидроагрегата общей мощностью 460 МВт в турбинном режиме и 496 МВт в насосном режиме, а на участке Пиргос 2 гидроагрегата суммарной мощностью 220 МВт в турбинном режиме и 234 МВт в насосном режиме.

Начало строительства ГАЭС Амфилохия запланировано на октябрь 2021 г., а продолжительность строительства составит до 4-х лет.

Официальный сайт Terna Energy

* Подробная информация о проекте доступна по ссылке: https://www.terna-energy.com/restories-en/thesignificant-amphilochia-pumped-storage-project-enters-the-final-stretch/