В Москве построят 17 новых поликлиник

17 поликлиник, отвечающих новому московскому стандарту, появятся В 16 районах столицы. Дополнительные средства из городского бюджета на строительство объектов здравоохранения направят в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Строительство медицинских объектов остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития. Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на строительство социальных объектов позволит нам выделить дополнительные средства для проектирования и строительства 17 поликлиник», — рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новые поликлиники появятся в 16 районах города. Они рассчитаны на 320 или 750 посещений в смену. При этом все здания будут отвечать новым требованиям к наружной и внутренней отделке «Московский стандарт +».

Благодаря новому стандарту поликлиник, принятому в Москве в 2019 году, медицинская помощь становится доступнее и качественнее, а сами поликлиники — комфортнее и для пациентов, и для врачей.

«Для строительства объектов здравоохранения используются материалы, отвечающие требованиям к улучшенной наружной и внутренней отделке. Благоустройство территорий медицинских учреждений проводится в соответствии с принципами функционального зонирования и напрямую связано с созданием комфортной и безопасной городской среды», — отметил Андрей Бочкарев.

Андрея Бочкарева отметил, что развитие социальной инфраструктуры города, в частности медицинской, должно быть одной ключевых задач.