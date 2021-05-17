В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Тест-Контакт» – к концу 2021 года начнет производство контактирующих устройств. Эти высокотехнологичные комплектующие используются в установках для испытания микросхем, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Новые контактирующие устройства для микроэлектроники были разработаны в 2019 году и прошли все тестовые испытания. В отличие от иностранных аналогов московские изделия могут работать в широком диапазоне температур – от минус 60 до плюс 170 градусов по Цельсию. Это стало возможным благодаря использованию современных высокотемпературных полимеров.

«В настоящее время отечественные компании, выпускающие микросхемы гражданского и оборонного назначения, в основном используют зарубежные контактирующие устройства и спутники-носители. Объем импорта этой продукции оценивается в более чем 200 млн рублей. «Тест-Контакт» разработал и запустил в серию контактирующие устройства собственного производства с улучшенными характеристиками относительно импортных аналогов. Годовой объем выпуска продукции запланирован в количестве 30 тысяч единиц, что позволит предприятию стать основным поставщиком этих изделий на российском рынке», - рассказал Александр Прохоров.

Контактирующие устройства будут полностью собирать на территории особой экономической зоны столицы, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

«Первыми заказчиками этой продукции уже стали компании-резиденты кластера микроэлектроники ОЭЗ «Технополис «Москва» - ПАО «Микрон», «ДЦ «Союз», «НПЦ «ЭЛВИС» и «Ангстрем»», - добавил Геннадий Дегтев.

Компания «Тест-Контакт» разрабатывает и производит на собственном оборудовании контактирующие устройства для любых типов электрорадиоизделий. Предприятие является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2019 года.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.