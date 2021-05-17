Международный аэропорт «Томск» выберет подрядчика для строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий, сообщает RosTender.info.

ООО «Аэропорт Томск» объявил соответствующий тендер. С победителем компания готова заключить контракт стоимостью до 2 млрд 193 млн рублей. Заявки на участие принимают до 5 июня, 16 июня подведут итоги закупки.

Согласно материалам тендера, на месте будущего строительства предстоит разобрать здания столовой, почты, автомобильных весов и две остановки общественного транспорта. Площадь современного двухэтажного здания терминала составит порядка 6,5 тыс. кв. м.

По окончанию строительства подрядчик должен будет оснастить здание оборудованием, мебелью и системой навигации, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Здесь планируют посадить около 3 тысяч деревьев – берез, елей, лиственниц, пихт, осин и других растений.

Здание старого терминала собираются использовать для пассажиров международных авиарейсов.

Фото: официальный сайт аэропорта Томск