RusCable.Ru на Форуме электротехники
17 мая 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Международный аэропорт «Томск» выберет подрядчика для строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий, сообщает RosTender.info.
ООО «Аэропорт Томск» объявил соответствующий тендер. С победителем компания готова заключить контракт стоимостью до 2 млрд 193 млн рублей. Заявки на участие принимают до 5 июня, 16 июня подведут итоги закупки.
Согласно материалам тендера, на месте будущего строительства предстоит разобрать здания столовой, почты, автомобильных весов и две остановки общественного транспорта. Площадь современного двухэтажного здания терминала составит порядка 6,5 тыс. кв. м.
По окончанию строительства подрядчик должен будет оснастить здание оборудованием, мебелью и системой навигации, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Здесь планируют посадить около 3 тысяч деревьев – берез, елей, лиственниц, пихт, осин и других растений.
Здание старого терминала собираются использовать для пассажиров международных авиарейсов.
Фото: официальный сайт аэропорта Томск
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter