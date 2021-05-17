4 мая 2021 г. в 20:02 (по западноевропейскому времени) в энергосистеме Ирландии зафиксировано снижение частоты электрического тока до минимального значения в 49,702 Гц (при нормальным уровне отклонения частоты, составляющим 49,9 Гц - 50,1 Гц). Общее время выхода частоты на пределы нормального уровня составило 14 мин. Согласно данным компании Statkraft Ireland, это был самый продолжительный инцидент с выходом частоты за пределы нормально уровня в ирландской энергосистеме за многие годы.

В целях ликвидации отклонения частоты ирландским системным оператором EirGrid были задействованы принадлежащие Statkraft Ireland системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) Килатмой (Kilathmoy) мощностью 11 МВт, расположенная в графстве Лимерик, и Kelwin-2 мощностью 26,6 МВт, расположенная в населенном пункте Тарберт (графство Керри), привлекаемые EirGreed для регулирования частоты в энергосистеме в условиях увеличения доли нестабильной генерации. Время реагирования СНЭЭ на отклонение частоты составило 180 мс.

Ниже представлены графики, показывающие развитие ситуации в процессе ликвидации недопустимого снижения частоты. В нормальном режиме работы энергосистемы СНЭЭ находятся в режиме ожидания с одновременным мониторингом значения частоты и активируются при снижении частоты до значения ниже 49,8 Гц. По итогам анализа инцидента специалисты Statkraft Ireland оценивают эксплуатируемые ими СНЭЭ, как надежный и маневренный инструмент для обеспечения балансовой надежности энергосистемы.

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