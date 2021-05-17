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Все, что нужно знать о продукции IEK GROUP. Семинар в Екатеринбурге

Все, что нужно знать о продукции IEK GROUP. Семинар в Екатеринбурге

17 мая 2021, 10:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, СЕМИНАР
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Хотите расширить свои знания в области электротехники, светотехники и промышленной автоматизации? Тогда вам просто необходимо посетить семинар, который организуют компании «Русский Свет» и IEK GROUP для электромонтажных организаций и сборщиков щитового оборудования.

27 мая 2021 года с 10:00 встречаемся в Конгресс-Отеле «Маринс Парк Отель Екатеринбург» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106.

На семинаре вы узнаете все о преимуществах электротехники IEK®, познакомитесь с новинками оборудования промышленной автоматизации ONI® и платформой для создания систем управления и диспетчеризации MasterSCADA®. Также вам расскажут об особенностях светильников IEK Lighting® и LEDEL®.

Кроме того, на семинаре пройдет секретный мастер-класс и викторина, в ходе которой будут разыграны призы от IEK GROUP. А отдохнуть во время такого насыщенного дня можно на обеде и фуршете.

Для гостей из Нижнего Тагила и Каменск-Уральского будут организованы трансферы. Время их отправления — 7:00.

Места сбора:

  • Нижний Тагил — площадь у цирка.
  • Каменск-Уральский — ул. Рябова, 3 (офис компании «Русский Свет»).

Ждем вас на семинаре 27 мая 2021 года в 10:00 в Конгресс-Отеле «Маринс Парк Отель Екатеринбург».

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Приходите — будет интересно!

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Источник: Группа компаний IEK

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