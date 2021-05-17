Исследователи использовали оптоволоконную систему обнаружения, чтобы получить более точные оценки свойств льда в любой точке ледового щита Гренландии.

Отслеживание изменений в огромных массивах льда — ключ к пониманию последствий изменения климата на планете. Исследователи из Гренландии разработали новый инструмент, который повысил точность таких измерений до беспрецедентного уровня. Технология использует сочетание оптоволоконных кабелей и лазерных импульсов для получения показаний температуры от поверхности до дна Гренландского ледяного щита. С помощью такой системы ученые получили четкое представление об изменениях, которые происходят во втором по величине ледяном щите в мире.

В технологии используется оптоволоконный кабель, который излучает лазерные импульсы по всей своей длине, простираясь от поверхности щита до его основания — на 1 000 метров вниз. Анализируя искажения рассеянного света, когда импульсы встречается с льдом, система определяет его температуру.

Новый инструмент уже меняет представления ученых о распределении температуры в ледяных покровах.

Ранее считалось, что температура ледяных щитов смещается под плавным углом. Причем самые горячие сегменты находятся на поверхностном уровне, куда попадает солнечный свет, а также у основания, где они нагреваются за счет геотермальной энергии и трения, когда ледяной щит скользит по подледниковой сцене в сторону береговой линии.

Новое исследование показало, что температурная дисперсия более неоднородна. Она отличается пространственными деформациями, которые нагревают лед. Они накапливаются на границах между льдами разного возраста и типа. Возможно, деформации появились из-за вулканических выбросов в прошлом.

Сегодня ледниковый щит Гренландии тает с угрожающей скоростью, при этом потеря массы увеличилась в шесть раз с 1980-х годов и в настоящее время вносит больший вклад в повышение уровня мирового океана, чем любой другой источник. Понимание того, как движется лед, и термодинамических процессов под поверхностью позволит ученым более точно моделировать процесс таяния и лучше подготовиться к будущему.

Фото: Исследователи устанавливают оптоволоконный кабель на ледниковом щите Гренландии.

Адам Бут и команда RESPONDER