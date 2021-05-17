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НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Международном симпозиуме СИГРЭ – 2022

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Международном симпозиуме СИГРЭ – 2022

17 мая 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Приглашаем вас принять участие в Международном симпозиуме СИГРЭ «Трансформация энергосистем, включая вопросы активных распределительных электрических сетей», который состоится 3–8 апреля 2022 года в Киото, Япония.

Основные организационные Исследовательские комитеты симпозиума: C6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы» и D2 «Информационные системы и телекоммуникации». Также в мероприятии принимают участие исследовательские комитеты B3, C1, C2, C4, C5.

Приоритетные темы симпозиума:

ПТ1 – Повышение надежности, безопасности и отказоустойчивости энергосистемы:

  • Разработка моделей и методов для определения динамических характеристик распределительных электрических сетей, таких как молниезащита, обеспечение качества электроэнергии и электромагнитная совместимость.
  • Разработка новых методологий и инструментов системного планирования и эксплуатации.
  • Действия и методики противодействия стихийным бедствиям и тяжелым климатическим условиям.
  • Нормативное регулирование и технические решения, способствующие модернизации энергосистемы в условиях неконтролируемого увеличения доли распределенных энергоресурсов (РЭ).
  • Вопросы кибербезопасности, включая сетевые кодексы, технологии и стратегии по поддержанию и повышению безопасности и отказоустойчивости энергосистемы.
  • Интенсификация использования существующих активов с помощью инновационных и контролирующих технологий, таких как HVDC, FACTS и устройства Smart Grid.

ПТ2 – Создание устойчивого энергетического будущего и интеграция возобновляемых источников энергии:

  • Применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и примеры взаимодействия между СО, магистральными и распределительными сетевыми компаниями и потребителями, включая новые предоставляющие услуги организации.
  • Технологические и операционные аспекты организации подключения и управления РЭ, фактические примеры использования.
  • Новейшие предложения коммерческого и системного операторов по предоставлению дополнительных системных услуг с использованием РЭ и решений по сегментации сети.
  • Технические, эксплуатационные и нормативные аспекты агрегирования и интеграции РЭ.

ПТ3 – Инновационные разработки для рационализации электрической сети:

  • Передовые технологии для планирования и эксплуатации энергосистем, включая интернет вещей (IoT), анализ больших данных и искусственный интеллект (AI).
  • Современные технологии для выездных работ и управления активами: дроны, дополненная (AR) и виртуальная реальность (VR).
  • Новые виды ИКТ для расширения использования РЭ, включая блокчейн.
  • Обучение и повышение квалификации персонала для будущей рациональной эксплуатации сети и управления активами.

Подробнее о предпочтительных темах симпозиума – в Call for Papers.

Основные даты:

  • Прием аннотаций – до 3 сентября 2021 года.
  • Уведомление о принятии аннотаций – до 5 октября 2021 года.
  • Прием полных текстов докладов – до 15 января 2022 года.

Инструкции по представлению аннотаций и шаблоны документов доступны на официальном сайте мероприятия.

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Источник: РНК СИГРЭ

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