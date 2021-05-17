Приглашаем вас принять участие в Международном симпозиуме СИГРЭ «Трансформация энергосистем, включая вопросы активных распределительных электрических сетей», который состоится 3–8 апреля 2022 года в Киото, Япония.

Основные организационные Исследовательские комитеты симпозиума: C6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы» и D2 «Информационные системы и телекоммуникации». Также в мероприятии принимают участие исследовательские комитеты B3, C1, C2, C4, C5.

Приоритетные темы симпозиума:

ПТ1 – Повышение надежности, безопасности и отказоустойчивости энергосистемы:

Разработка моделей и методов для определения динамических характеристик распределительных электрических сетей, таких как молниезащита, обеспечение качества электроэнергии и электромагнитная совместимость.

Разработка новых методологий и инструментов системного планирования и эксплуатации.

Действия и методики противодействия стихийным бедствиям и тяжелым климатическим условиям.

Нормативное регулирование и технические решения, способствующие модернизации энергосистемы в условиях неконтролируемого увеличения доли распределенных энергоресурсов (РЭ).

Вопросы кибербезопасности, включая сетевые кодексы, технологии и стратегии по поддержанию и повышению безопасности и отказоустойчивости энергосистемы.

Интенсификация использования существующих активов с помощью инновационных и контролирующих технологий, таких как HVDC, FACTS и устройства Smart Grid.

ПТ2 – Создание устойчивого энергетического будущего и интеграция возобновляемых источников энергии:

Применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и примеры взаимодействия между СО, магистральными и распределительными сетевыми компаниями и потребителями, включая новые предоставляющие услуги организации.

Технологические и операционные аспекты организации подключения и управления РЭ, фактические примеры использования.

Новейшие предложения коммерческого и системного операторов по предоставлению дополнительных системных услуг с использованием РЭ и решений по сегментации сети.

Технические, эксплуатационные и нормативные аспекты агрегирования и интеграции РЭ.

ПТ3 – Инновационные разработки для рационализации электрической сети:

Передовые технологии для планирования и эксплуатации энергосистем, включая интернет вещей (IoT), анализ больших данных и искусственный интеллект (AI).

Современные технологии для выездных работ и управления активами: дроны, дополненная (AR) и виртуальная реальность (VR).

Новые виды ИКТ для расширения использования РЭ, включая блокчейн.

Обучение и повышение квалификации персонала для будущей рациональной эксплуатации сети и управления активами.

Подробнее о предпочтительных темах симпозиума – в Call for Papers.

Основные даты:

Прием аннотаций – до 3 сентября 2021 года.

Уведомление о принятии аннотаций – до 5 октября 2021 года.

Прием полных текстов докладов – до 15 января 2022 года.

Инструкции по представлению аннотаций и шаблоны документов доступны на официальном сайте мероприятия.