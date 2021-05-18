Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на снижение издержек и расходов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и уточнение правил в сфере промышленной безопасности. Документ был инициирован кабмином во исполнение одного из пунктов Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренного на заседании правительства РФ 23 сентября 2020 года.

Законопроектом предлагается закрепить возможность продления сроков эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах на основании решения руководителя эксплуатирующей организации, принятого с учетом результатов обследования технического состояния зданий и сооружений, а также технического диагностирования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

Также закрепляется возможность проведения технического диагностирования технических устройств и обследования технического состояния зданий и сооружений экспертами в области промышленной безопасности наряду со специалистами по техническому диагностированию и обследованию технического состояния зданий и сооружений, что позволит организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, по своему выбору привлекать к проведению диагностических мероприятий как специалистов по техническому диагностированию и обследованию технического состояния зданий и сооружений, так и экспертов в области промышленной безопасности.

"Реализация положений законопроекта позволит снизить избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, эксплуатирующие опасные производственные объекты, а также приведет к сокращению расходов таких субъектов, связанных с соблюдением требований промышленной безопасности, без снижения уровня безопасности на эксплуатируемых ими опасных производственных объектах", - говорится в пояснительной записке.

Целями законопроекта является снижение расходов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанных с необходимостью продления сроков эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2022 года. Предусматриваются переходные положения.