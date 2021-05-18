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Главгосэкспертиза одобрила проект создания яхтенной марины в Севастополе

Проектно-сметную документацию на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Балаклава, расположенная на юго-западном побережье Крыма, привлекает туристов живописной местностью, прекрасными пляжами и древней историей. Местная бухта считается одной из самых красивых на полуострове, кроме того, здесь не бывает штормов, что гарантирует оптимальные условия для швартовки и размещения судов. По поручению президента России Владимира Путина в рамках гражданского развития территории Балаклавской бухты строится яхтенная марина на 600 судов.

Концепция марины предполагает создание и связанного с ней общественного пространства. Так, в ходе реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, реконструируют Таврическую набережную и набережную Назукина, где укрепят участки променада, обустроят прогулочные пешеходные зоны и велосипедные дорожки. Вдоль набережных разместят причалы и пирсы для яхт и маломерных судов, в том числе специальных, служебных, гостевых и резидентных, построят доковое сооружение, транспортно-технический блок и теплогенераторную, реконструируют административное здание, где помимо административных и офисных помещений будет работать туристско-информационный центр.

На улице Набережная Назукина модернизируют участок морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, предназначенный для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском порту Севастополь в Балаклаве. Кроме того, будут реконструированы два автомобильных моста и несколько участков дорог, модернизированы действующие и построены новые инженерные сети и сооружения, необходимые для снабжения марины.

Проектная документация разработана в АО «Стройгазмонтаж». Застройщик – ГКУ города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

Фото:  mby.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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