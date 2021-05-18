Во вторник, 18 мая, состоялась двусторонняя встреча заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В ходе встречи глава края доложил о ключевых планах развития региона, в том числе о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

По словам Олега Кожемяко, чтобы решить проблему постоянных пробок во Владивостоке, необходимо построить масштабную развязку, которая бы разгрузила центр города и связала остров Русский с материком еще одной артерией. В прошлом году было заключено соглашение с проектным институтом «Гипромоспроект»: к августу должны быть готовы обоснования строительства первого этапа ВКАД.

«Провели замеры, инженерные изыскания на строительство первого этапа - это мост на остров Елена с выходом непосредственно на остров Русский. Решения непростые - около 70 миллиардов рублей будет стоить только строительство моста. Могут быть разные варианты, в том числе концессионное соглашение с подрядчиком, который сможет реализовывать такие проекты. Конечно, потребуется помощь и Правительства Российской Федерации», - отметил губернатор Приморья.

Олег Кожемяко добавил, что остров Русский требует к себе более повышенного внимания по вопросам асфальтирования дорог, создания системы благоустройства и переселения из ветхого жилья. Поэтому, как отметил глава региона, власти Приморья подготовят такую концепцию развития, с учетом проекта ВКАД, и представят ее федеральному центру.

Юрий Трутнев поддержал проект строительства Владивостокской кольцевой автодороги, подчеркнув, что это важный момент для развития города.

«С одной стороны, логистика, порт, который постоянно развивается, - это преимущества Владивостока. С другой стороны, Владивосток разрезан железной дорогой, набережная вся отгорожена, потоки большегрузного транспорта идут по улицам города, а они не такие широкие. И дорогу надо строить, для этого нужно проект «собрать» экономически. И будем этим вместе с вами заниматься, это очень важно», - отметил Юрий Трутнев.

Добавим, что строительство ВКАД планировали начать в 2021 году.