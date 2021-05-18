Министр экономики и климатической политики Нидерландов (Minister of Economic Affairs and Climate Policy) объявил о решении провести дополнительный тендер на строительство и подключение к электрической сети объектов шельфовой ветровой энергетики суммарной мощностью 2 ГВт к 2030 г.

В 2020 г. стало очевидно, что предусмотренное дорожной картой развития шельфового ветроэнергетического комплекса увеличение его суммарной мощности на 11,5 ГВт до 2030 года недостаточно для выполнения поставленной правительством цели по увеличению выработки электроэнергии в стране на 49 ТВт*ч к 2030 г.

Кроме того, планируется ужесточение европейской политики по сокращению выбросов CO2, поэтому будет необходимо строительство новых шельфовых ВЭС. Планируется также строительство третьего высоковольтного соединения постоянного тока (high voltage direct current, HVDC) IJmuiden Ver Gamma в районе ветропарка IJmuiden Ver для технологического присоединения объектов ветровой генерации. Ожидается, что ВЭС, планируемые к подключению к HVDC соединению IJmuiden Ver Gamma, будут определены в рамках Программы развития Северного моря 2022–2027 гг. (North Sea Programme) и введены в эксплуатацию не позднее 2030 г.

Кроме того, в соответствии с правительственными планами системный оператор Нидерландов TenneT построит и будет осуществлять эксплуатацию шельфовой преобразовательной подстанции (ППС) мощностью 2 ГВт, на которой будет осуществляться повышение напряжения электроэнергии, выдаваемой объектами шельфовой ветровой генерации, с 66 кВ до 525 кВ постоянного тока. ППС подводным кабелем будет соединена с наземной ППС, на которой выдаваемая шельфовыми ВЭС электроэнергия будет преобразовываться с 525 кВ постоянного тока в 380 кВ переменного тока, а затем подземным кабелем передаваться на высоковольтную ПС Амалияхавен (Amaliahaven) в Маасвлакте (Maasvlakte), которую предстоит построить.

Строительство соединения Jmuiden Ver Gamma планируется осуществлять параллельно со строительством HVDC соединения IJmuiden Ver Beta, которое в ноябре 2020 г. Министром экономики и климатической политики было определено как первоочередное.

Информационно-аналитический ресурс 4C Offshore