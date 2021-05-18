Торги по продаже имущества АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион единым лотом выставляли производственный комплекс завода. В состав лота входят здания, сооружения, земельные участки, подстанция, котельная, машины и оборудование. Кроме того, в этом лоте — производственный и хозяйственный инвентарь, торговые знаки, патенты, ценные бумаги. Часть имущества находится в залоге у ООО «СБК Уран» и «ЮниКредит Банка». Начальная цена лота составляла 975,8 млн рублей.

Как сообщал РБК Кавказ, ранее это имущество пытались продать за 1,01 млрд рублей. Аукцион не состоялся также из-за отсутствия заявок.

По данным СПАРК, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Выручка предприятия за 2020 год составила 11,8 млн рублей. Убыток сложился в размере 77,7 млн рублей. Данных о владельцах не представлено.

Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.