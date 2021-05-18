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На подготовку территорий для будущего "ИТМО Хайпарка" выделили 1,6 млрд рублей

На подготовку территорий для будущего ИТМО Хайпарка выделили 1,6 млрд рублей

18 мая 2021, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: delta.news

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АО «ИТМО Хайпарк» начало принимать заявки на участие в конкурсе по этапу установки инженерных коммуникаций. За строительство сооружений ливневых сточных вод и специального водопровода подрядчику готовы заплатить 1,664 млрд рублей.

В проекте предусматриваются работы по рекультивации территории, прокладке водопровода, дождеприемных присоединений, питающего кабеля, установке опор наружного электроосвещения, а также дорожные работы и благоустройство. Площадь территории застройки составляет 1,9 тыс. кв. метров.

На объекте появятся подземные резервуары локальных очистных сооружений. Для их обслуживания над ними будет построено техническое здание. В нем будут размещены помещения очистных сооружений, гардеробная для персонала с туалетом и душевой, вспомогательные помещения, водомерный узел, электрощитовая и склад реагентов. Также на территории будет установлен павильон обслуживания механизированных решеток.

Закончить строительные работы необходимо до конца декабря 2022 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 7 июня.

 

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Источник: delta.news

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