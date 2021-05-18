 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Поздравление руководства РНК СИГРЭ Министру энергетики Н.Г. Шульгинову с 70-летием

Поздравление руководства РНК СИГРЭ Министру энергетики Н.Г. Шульгинову с 70-летием

18 мая 2021, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Уважаемый Николай Григорьевич!

От имени Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) и от себя лично с глубоким уважением поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!

Ваша трудовая биография тесно переплетена с историей отечественной энергетики. Пройдя путь от инженера в Пятигорском отделении Всесоюзного государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Сельэнергопроект» до Министра энергетики Российской Федерации, Вы доказали, что однажды выбранное дело может стать любимым на всю жизнь.

Своим многолетним самоотверженным трудом Вы заслужили высокий авторитет среди коллег и профессионального сообщества, которые высоко ценят Ваш вклад в повышение системной надежности ЕЭС России, обеспечивающей энергетическую безопасность страны.

Ваш жизненный и профессиональный опыт, присущая Вам целеустремленность и энергия, компетентность и преданность любимому делу, умение реализовывать задуманное и достигать поставленных целей будут и дальше надежным залогом повышения надежности и международной конкурентоспособности отечественной энергетики.

В этот день хочется не только искренне пожелать Вам новых достижений и всяческих успехов в управлении уникальным по масштабам и сложности топливно-энергетическим комплексом России, крепкого здоровья, счастья, благополучия, но и выразить всяческую поддержку и готовность оказать любое содействие со стороны Российского Национального Комитета СИГРЭ.

Председатель РНК СИГРЭ
А.Е. Муров

Руководитель Технического комитета РНК СИГРЭ
Ю.В. Шаров

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Источник: РНК СИГРЭ

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