 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Поздравление заслуженного деятеля СИГРЭ Г.С. Нудельмана Министру энергетики Н.Г. Шульгинову с 70-летием (в стихах)

Поздравление заслуженного деятеля СИГРЭ Г.С. Нудельмана Министру энергетики Н.Г. Шульгинову с 70-летием (в стихах)

18 мая 2021, 17:25
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Министру энергетики России

Год Нудельман

Выпускнику Новочеркасского политехнического института (НПИ) 1973 г. от выпускника НПИ 1960 г. с пожеланием активного долголетия по случаю 70-летнего юбилея.

Николай Григорьевич, я знаю,
Весь энергетический народ
Вам здоровья крепкого желает
В Ваш прекрасный юбилейный год,

Но поверьте: семьдесят – не дата,
Это просто маленький рубеж.
И другие рубежи когда-то
Исполненье принесут надежд!

А пока – чуть больше половины,
Долгий путь Вам следует пройти!
И для грусти нет совсем причины,
Хоть преграды будут впереди.

Шлю набор Вам пожеланий разных:
И Здоровья, и Успехов новых...
Пусть же чаще отмечают праздник
В доме у семейства Шульгиновых!

 

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Источник: РНК СИГРЭ

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