Выбрана новая дата и место проведения встречи поставщиков
и производителей электротехнической продукции RusCableCLUB2021
18 мая 2021, 17:25
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Год Нудельман
Выпускнику Новочеркасского политехнического института (НПИ) 1973 г. от выпускника НПИ 1960 г. с пожеланием активного долголетия по случаю 70-летнего юбилея.
Николай Григорьевич, я знаю,
Весь энергетический народ
Вам здоровья крепкого желает
В Ваш прекрасный юбилейный год,
Но поверьте: семьдесят – не дата,
Это просто маленький рубеж.
И другие рубежи когда-то
Исполненье принесут надежд!
А пока – чуть больше половины,
Долгий путь Вам следует пройти!
И для грусти нет совсем причины,
Хоть преграды будут впереди.
Шлю набор Вам пожеланий разных:
И Здоровья, и Успехов новых...
Пусть же чаще отмечают праздник
В доме у семейства Шульгиновых!
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