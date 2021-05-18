Министру энергетики России

Год Нудельман



Выпускнику Новочеркасского политехнического института (НПИ) 1973 г. от выпускника НПИ 1960 г. с пожеланием активного долголетия по случаю 70-летнего юбилея.



Николай Григорьевич, я знаю,

Весь энергетический народ

Вам здоровья крепкого желает

В Ваш прекрасный юбилейный год,



Но поверьте: семьдесят – не дата,

Это просто маленький рубеж.

И другие рубежи когда-то

Исполненье принесут надежд!



А пока – чуть больше половины,

Долгий путь Вам следует пройти!

И для грусти нет совсем причины,

Хоть преграды будут впереди.



Шлю набор Вам пожеланий разных:

И Здоровья, и Успехов новых...

Пусть же чаще отмечают праздник

В доме у семейства Шульгиновых!

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