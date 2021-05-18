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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией амбулатории и ФАПы в армавирском энергорайоне

Россети Кубань обеспечила электроэнергией амбулатории и ФАПы в армавирском энергорайоне

18 мая 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В 2021 году энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией четыре учреждения первичной медицинской помощи. Компания подключила в восточных районах Краснодарского края фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории, построенные в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В поселке Фортштадт Новокубанского района подключен к электросетям новый фельдшерско-акушерский пункт общей площадью 78 кв.м. В здании будут обустроены кабинеты приема пациентов, процедурный и гинекологический, аптечный пункт, а также помещение для персонала.

В селе Ковалевское Новокубанского района подведена электроэнергия для строящегося здания нового офиса врача общей практики. Ранее энергетики обеспечили энергомощности для еще двух новых медучреждений –  фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Вольность Успенского района и ФАП в пос. Южном в пригороде Армавира. Новые объекты здравоохранения позволят жителям сельских поселений получать быструю и квалифицированную медицинскую помощь по месту проживания.

Всего с начала года сотрудники Армавирских электросетей присоединили к электрическим сетям 238 новых потребителей на суммарную мощность более 7 МВт, в том числе важные объекты социальной инфраструктуры.

- Мы тесно взаимодействуем с муниципальными органами власти. Особое внимание уделяем подключению объектов, которые строятся в рамках реализации национальных проектов. Техприсоединение – одно из приоритетных направлений деятельности энергокомпании, в этом году количество принятых нами заявок составило 422. Эта работа позволяет ежегодно подключать к электросетям сотни новых потребителей и создавать благоприятные условия для социального и экономического развития востока Кубани, – подчеркивает директор Армавирских электрических сетей Дмитрий Рязанцев.

Оформить заявку на технологическое присоединение сегодня можно в несколько кликов с помощью официального портала электросетевых услуг «Портал-тп.рф». Консультацию специалистов можно получить по бесплатному телефону контакт-центра «Россети Кубань» 8-800-220-0-220.

Вопросы подключения к электросетям также помогут решить в центрах обслуживания потребителей компании в Армавире, Новокубанске, Гулькевичи, станицах Отрадной, Кавказской и селе Успенском.

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Источник: Россети Кубань

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