С начала года в рамках национального проекта «Здравоохранение» красноярский филиал компании «Россети Сибирь» подключил к сетям пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Курагинском, Тюхтетском, Абанском и Канском районах края.

В каждом здании ФАПов работают кабинет приема, аптека, процедурный и прививочный кабинеты. Энергокомпания направила на технологическое присоединение социально значимых объектов 189 384 рубля. Подключение их к электроснабжению означает возможность оказать жителям профессиональную медицинскую помощь, воспользоваться которой уже могут жители поселка Рощинский, села Поваренкино, деревень Мачино, Лазарево, Хаерино. В очереди на подключение к электросетям еще порядка десяти объектов здравоохранения региона.

ФАПы в небольших или отдаленных поселениях помогают повысить доступность первичной медпомощи, снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, развивать инфраструктуру здравоохранения.

«В этом году в крае планируется заменить 18 ФАПов. Повышение качества и доступности медицинской помощи – одна из важнейших задач для развития региона. Медицинская помощь должна быть максимально приближена к пациентам не только в городе, но и на селе. В минувшем году в рамках нацпроекта в районах края были возведены 57 ФАПов», – рассказывают в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Из них в 2020 году на территориях Красноярского края 48 медицинских пунктов были подключены специалистами филиала «Красноярскэнерго».

Развитие первичного звена здравоохранения в России входит в задачи нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного указом президента РФ Владимира Путина.