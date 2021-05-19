19 мая 2021 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу работ по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань», а также № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу». Участие в мероприятии в формате телемоста приняли Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Как отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

«Сейчас энергоблоки Тяньваньской АЭС надежно служат на благо китайского народа, вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Китая. На данный момент блоки, построенные при участии России, выработали уже более 268 млрд киловатт-часов».

Реализация совместного российского-китайского проекта в сфере атомной энергетики проходит в развитие подписанного в 2018 году стратегического пакета соглашений. Новые энергоблоки станут достойным дополнением уже существующих атомных мощностей КНР, обеспечив бесперебойное поступление электроэнергии в сети Китая.

Для справки:

Подписание стратегического пакета документов, определяющих основные направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия, состоялось в июне 2018 года. В частности, было решено, что будут построены четыре новых энергоблока с реакторами поколения «3+» ВВЭР-1200: энергоблоки № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань» и энергоблоки № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу».

АЭС «Тяньвань» – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества, расположенный в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу). Первые два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 были построены российскими специалистами и находятся в коммерческой эксплуатации с 2007 года. В 2010 году Госкорпорация «Росатом» и Китайская корпорация ядерной промышленности продолжили сотрудничество и подписали генеральный контракт на сооружение второй очереди станции (энергоблоки № 3 и № 4). В 2018 году был успешно завершен этап ввода в коммерческую эксплуатацию энергоблоков второй очереди.

В марте 2019 года в Пекине состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение новых блоков на площадке АЭС «Тяньвань» мощностью 1200 МВт каждый (блоки № 7 и № 8). По данному проекту подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение самых современных реакторов ВВЭР-1200 (поколение «3+»). В соответствии с документом российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова и ядерное топливо для обоих блоков. Ввод блоков в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы.

АЭС «Сюдайпу» – новый проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики, расположенный в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюдайпу» с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами российская сторона будет проектировать «ядерный остров» станции, поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027-2028 годы.

Проект ВВЭР-1200 отличает повышенная безопасность и надежность, обеспечиваемая наличием дополнительной пассивной системы отвода тепла от парогенераторов и пассивной системой отвода тепла от защитной оболочки, что позволяет практически неограниченное время поддерживать реакторную установку в стабильном и безопасном состоянии.

Источник: Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»