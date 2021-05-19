16 мая в 16 часов 40 минут оперативная дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю получила сообщение о пожаре в деревне Ванюки Пермского муниципального района. Горели строения по улицам Парковая и Зеленая. Площадь пожара, по данным МЧС, составила около 700 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы и приступили к локализации возгорания и тушению.

От огненной стихии пострадали не только хозяйственные постройки, но и локальные участки электрических сетей.

Персонал Култаевского района электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго», четко действуя в сложной обстановке, обеспечил работу отключенных от сети вследствие пожара трансформаторных подстанций № 04428 и № 44124 от доставленных в населенный пункт двух мобильных резервных источников электроснабжения (РИСЭ) мощностью 100 кВт каждый. Это позволило, в частности, обеспечить электроэнергией школу и детский сад на улице Зеленой.

Одновременно энергетики «Пермэнерго» приступили к восстановительным работам на поврежденных участках сети 0,4-10 кВ. К концу дня 17 мая ремонтные мероприятия были в основном завершены. Всего было установлено 20 новых опор, смонтировано более 1 км проводов.

В восстановительных работах в деревне Ванюки, которые проходили под руководством главного инженера Култаевского района электрических сетей Олега Тудвасева, приняло участие 3 бригады энергетиков «Пермэнерго», задействовано 9 единиц техники и спецтехники.