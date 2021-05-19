 
Происшествия

Энергетики "Пермэнерго" приняли активное участие в ликвидации последствий пожара в деревне Ванюки

Энергетики Пермэнерго приняли активное участие в ликвидации последствий пожара в деревне Ванюки

19 мая 2021, 11:00
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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16 мая в 16 часов 40 минут оперативная дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю получила сообщение о  пожаре в деревне Ванюки Пермского муниципального района.  Горели  строения по улицам Парковая и Зеленая.  Площадь пожара,  по данным МЧС, составила около 700 квадратных метров.  На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы и приступили к локализации возгорания и тушению.

От огненной стихии пострадали не только хозяйственные постройки, но и локальные участки электрических сетей.

Персонал Култаевского района электрических сетей  филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго», четко действуя  в сложной обстановке,  обеспечил работу отключенных от сети вследствие пожара трансформаторных подстанций № 04428 и № 44124 от доставленных в населенный пункт двух мобильных резервных источников электроснабжения (РИСЭ) мощностью 100 кВт каждый.  Это позволило, в частности,  обеспечить электроэнергией школу и детский сад на улице Зеленой.

Одновременно энергетики «Пермэнерго» приступили к восстановительным работам на поврежденных участках сети 0,4-10 кВ.  К концу дня 17 мая ремонтные мероприятия были в основном завершены.  Всего было установлено 20 новых опор, смонтировано более 1 км проводов.

В восстановительных работах в деревне Ванюки, которые проходили под руководством главного инженера Култаевского района электрических сетей Олега Тудвасева, приняло  участие 3 бригады энергетиков  «Пермэнерго», задействовано  9 единиц техники и спецтехники.

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Источник: Россети Урал

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