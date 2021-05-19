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Госдума приняла во II чтении законопроект о цифровизации национальной системы аккредитации

Госдума приняла во II чтении законопроект о цифровизации национальной системы аккредитации

19 мая 2021, 13:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЗАКОНОПРОЕКТ, АККРЕДИТАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Источник: ТАСС

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на дальнейшую цифровизацию национальной системы аккредитации. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект разработан Минэкономразвития России в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". В документе представлены положения об изменениях работы аккредитованных лиц в части упрощения отдельных процедур и снижения издержек. Кроме того, законопроект направлен на внедрение риск-ориентированного подхода при прохождении аккредитованных лиц процедуры подтверждения компетентности. Документ предоставляет возможность удаленной оценки процедур по аккредитации. Проверка заявителя на соответствие критериям аккредитации будет осуществляться дистанционно - по видеосвязи.

Также законопроектом предусмотрено упрощение процедуры сокращения области аккредитации. Ежегодно Росаккредитация предоставляет более 3 тыс. государственных услуг по сокращению области аккредитации, что подразумевает под собой внесение соответствующих сведений в реестр аккредитованных лиц. С учетом того, что услуга носит заявительный характер, согласно предлагаемым изменениям аккредитованное лицо сможет самостоятельно производить сокращение области аккредитации путем внесения соответствующих сведений в реестр аккредитованных лиц. Это позволит сократить административные издержки аккредитованных лиц, в том числе на подготовку необходимых документов и их направление в Росаккредитацию.

Законопроект также корректирует полномочия правительства РФ по установлению обязательных требований к продукции в РФ, в отношении которой не приняты технические регламенты. Кроме того, формулировки закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" приводятся в соответствие с законом "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению вводятся понятия "схема аккредитации" и "свидетельская оценка". Уточняется, что выездные мероприятия национального органа по аккредитации, в том числе свидетельская оценка, и необходимость таких мероприятий определяются на основании методики, утверждаемой национальным органом по аккредитации. В этой методике будет учитываться область аккредитации заявителя или аккредитованного лица, место его деятельности в области аккредитации, состав экспертной группы, проводящей экспертизу соответствия заявителя критериям аккредитации, наличие выявленных ранее фактов нарушения требований законодательства к деятельности аккредитованных лиц, результаты анализа представленных заявителем сведений и результаты контрольных (надзорных) мероприятий.

Устанавливается, что федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных лиц осуществляется национальным органом по аккредитации. Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению положения о таком федеральном государственном контроле. Полномочия национального органа по аккредитации по проведению профилактических мероприятий в части самообследования, а также полномочия по проведению контрольных мероприятий в части наблюдения за соблюдением обязательных требований аккредитованными лицами возлагаются на подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное госучреждение.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

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Источник: ТАСС

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