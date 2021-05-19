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Hellenic Cables поставит силовые кабели для подводной и подземной частей соединения шельфовой ВЭС Kafireas II с материковой энергосистемой Греции

Hellenic Cables поставит силовые кабели для подводной и подземной частей соединения шельфовой ВЭС Kafireas II с материковой энергосистемой Греции

19 мая 2021, 10:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ГРЕЦИЯ, Hellenic Cables
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По итогам проведения закупочных процедур компания Terna Energy SA заключила контракт с греческим производителем кабельной продукции Hellenic Cables на проектирование, изготовление, поставку и установку подводной и подземной части кабельной системы, которая соединит строящуюся шельфовую ВЭС Kafireas II мощностью 330 МВт с материковой энергосистемой Греции.

ВЭС Kafireas II, расположенная в шельфовой зоне самой южной части греческого острова Эвия (Evia), будет подключена к национальной энергосистеме на ПС 150 кВ Лаврион (Lavrion). Кабельная система будет состоять из трехжильных подводных кабелей с композитной изоляцией напряжением 150 кВ протяженностью 70 км и одножильных подземных кабелей напряжением 150 кВ протяженностью 11 км.

Подводный и подземный силовые кабели будут производиться на предприятиях Hellenic Cables в Коринфе (Corinth) и Тиве (Thiva) соответственно. Производство силовых кабелей, соединительных и концевых муфт, а также другой кабельной арматуры начнется в ближайшее время и, как ожидается, установка подводного кабеля, включая защиту, будет завершена к июню 2022 г.

Информационно-аналитический портал World Energy

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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