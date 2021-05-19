По итогам проведения закупочных процедур компания Terna Energy SA заключила контракт с греческим производителем кабельной продукции Hellenic Cables на проектирование, изготовление, поставку и установку подводной и подземной части кабельной системы, которая соединит строящуюся шельфовую ВЭС Kafireas II мощностью 330 МВт с материковой энергосистемой Греции.

ВЭС Kafireas II, расположенная в шельфовой зоне самой южной части греческого острова Эвия (Evia), будет подключена к национальной энергосистеме на ПС 150 кВ Лаврион (Lavrion). Кабельная система будет состоять из трехжильных подводных кабелей с композитной изоляцией напряжением 150 кВ протяженностью 70 км и одножильных подземных кабелей напряжением 150 кВ протяженностью 11 км.

Подводный и подземный силовые кабели будут производиться на предприятиях Hellenic Cables в Коринфе (Corinth) и Тиве (Thiva) соответственно. Производство силовых кабелей, соединительных и концевых муфт, а также другой кабельной арматуры начнется в ближайшее время и, как ожидается, установка подводного кабеля, включая защиту, будет завершена к июню 2022 г.

Информационно-аналитический портал World Energy