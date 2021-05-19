12-14 мая 2021 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне проходил международный форум по развитию электрической мобильности и 10-я международная выставка продукции и технологий для городского электротранспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2021».

«ЭлектроТранс» - первая в мире и единственная в России выставка, посвящённая развитию экологически чистой электрической мобильности в городах. За 10 лет она стала традиционным местом встречи специалистов отрасли с поставщиками подвижного состава и комплектующих, проектными организациями, всеми, кто участвует в процессе перевозки пассажиров городским общественным транспортом. Тематика выставки охватывает все этапы проектирования, производства и эксплуатации электротранспорта и транспортной инфраструктуры.

В 2021 году выставка проводилась в рамках Российской недели общественного транспорта в интересах руководителей предприятий ГЭТ, метрополитенов, автотранспортных предприятий, специалистов муниципальных администраций, представителей федеральных органов власти, проектных институтов, промышленных предприятий.

В приветственном слове Директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ А.С. Бакирей подчеркнул, что «обновлённая инфраструктура, современный городской электрический транспорт, профессионализм персонала – базовые условия для улучшения жизни людей в агломерациях, малых и средних городах».

Российская столица – безусловный лидер в области развития общественного транспорта, причём не только в масштабах страны, но и всего мира. Заместитель мэра в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры М.С. Ликсутов в своём приветствии сказал: «Переход на экологический чистый электрический транспорт – это одно из приоритетных направлений работы Правительства Москвы. 67% столичных пассажиров в своих ежедневных поездках уже используют электротранспорт - метро, электрички, трамваи и электробусы».

В экспозиции и деловой программе Российской недели общественного транспорта 2021 приняли участие 149 организаций из России и Белоруссии (90 предприятий представляли свою продукцию на стендах). Официальные партнеры выставки – компании «ПК Транспортные системы» и ЗАО «Штадлер Минск».

Среди участников компании: «1520 Сигнал», ITLINE, «Акустик Групп», «Бижур Делимон», «ВИДОР», «ДиМедиа», «Завод кондиционеров «Август», «Завод Нововятич», НПО «Изолятор», «Ключевые Системы и Компоненты», «ИРЗ ТЭК», «КТН Транс», ОАО «Могилевлифтмаш», «Канопус», «Новые Лазерные Технологии», «ОДО Стрим», «Парус электро», «Псковский электромашиностроительный завод», АО, Современные Конверсионные Технологии - АО "ГРПЗ", «СИДМАШ», «Солер», «Современные рельсовые системы», «С Электротранспорт», «ТМС», «Транспневматика», «Транс-Сигнал», «Универсальные технологии», «ФЕМ Рус ГмбХ», НПО «Электромашина», «Швихаг Рус», ПО «Электроточприбор», НПО «Электронтехника», АО «Энергия», «Элеконд», НПФ «ЭТНА ПЛЮС» и другие компании.

На выставке были представлены электробус Группы ГАЗ, электробус МАЗ-33Е10, троллейбусы производства «Алькор», «Транс-Альфа», «Уфимского ТТЗ», «ПК Транспортные системы», коммерческие электромобили производства «Эльтавр» и «Конкордия», электротележка серии ЕТ-20122 производство Сарапульского электрогенераторного завода, средства малой электромобильности (электросамокаты, гироскутеры, веломобили и т.п.).

В подготовке выставки и деловой программы «ЭлектроТранс» принимают участие отраслевые ассоциации - ТАМА, МАП ГЭТ, Международная Ассоциация «Метро», Ассоциация «Желдорразвитие», Ассоциация ЦФО, Союз Пассажиров, АРППЭИ, АПСС, «Электрокабель» и др. Официальную поддержку предоставили: Министерство транспорта РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Московская торгово-промышленная палата, Ассоциация вузов транспорта, крупнейшие перевозчики – метрополитены Москвы и Петербурга, ГУП «Мосгортранс», СПБ ГУП «Горэлектротранс», пригородные пассажирские компании.

В рамках деловой программы прошло 25 мероприятий: конференции, семинары, круглые столы.

Основные мероприятия:

Всероссийская конференция «Транспортное моделирование как инструмент обоснования и поддержки принятия решений». Организатор НИиПИ Градплан г. Москвы,

3-я всероссийская конференция «Транспортная энергетика городских агломераций»,

Всероссийская конференция «Развитие технологий оплаты проезда на общественном транспорте»,

Всероссийский научно-практический форум: «Развитие пригородного железнодорожного комплекса в новых экономических условиях» (официальный партнер – АО «Трансмашхолдинг»),

круглый стол «Новая модель структуры правового регулирования в сфере автомобильного и городского электрического транспорта. Льготное приобретение подвижного состава. Новый подвижной состав для российских перевозчиков»,

круглый стол «Строительство и модернизация рельсовых путей. Стрелочный электропривод»,

Открытый разговор с РЖД-Партнёром «Государственно-частное партнерство в сфере развития городского электротранспорта»,

Круглый стол по вопросам организации технического осмотра ТС,

Семинар компании «ШВИХАГ РУС» «Рельсовые системы для современного городского рельсового транспорта и инновационные решения для стрелочных переводов»,

«Особенности выбора климатического оборудования для подвижного состава»,

круглый стол «Современные системы управления движением городского рельсового транспорта. Перспективы модернизации и развития»,

Семинар компании «Мицубиси Электрик» «Новая линейка силовых Si и SiC транзисторных модулей в корпусах LV100 для тяговых применений».

Для специалистов были организованы технические визиты на объекты транспортной инфраструктуры Москвы и Московской области и промышленные предприятия: АО «Метровагонмаш», г. Мытищи, на «Тверской механический завод электротранспорта», в Северо-восточный филиал ГУП «Мосгортранс», на кольцевой маршрут ВДНХ (эксплуатация электробусов малой вместимости), в электродепо «Митино» Московского метрополитена, на Трамвайную площадку № 5 (трамвайное депо им. И.В. Русакова) - филиал ГУП «Мосгортранс».

В рамках выставки «ЭлектроТранс» прошёл Конкурс перспективных разработок для общественного транспорта. В конкурсе «Зелёный Свет» были представлены новинки участников экспозиции и деловой программы, которые оценивала компетентная комиссия из представителей предприятий транспорта, проектных и учебных институтов. Итоги конкурса опубликованы на сайте выставки.

Информационную поддержку выставки обеспечили более 40 отраслевых журналов, газет, веб-порталов. К мероприятию выпущен 5-й экспертный номер газеты «Евразия Вести», посвящённый развитию Московского метрополитена.

Выставки Российской недели общественного транспорта посетили 3000 специалистов с 850 предприятий и организаций, в том числе руководители и эксперты автотранспортных предприятий, метрополитенов, пригородных пассажирских компаний, представители трамвайных и троллейбусных управлений, департаментов транспорта из 50+ городов России и сопредельных государств.

Прошедшая в сложных условиях непрекращающейся пандемии новой коронавирусной инфекции выставка «ЭлектроТранс 2021» продемонстрировала высокий потенциал отрасли, возможности отечественной промышленности поставлять качественный подвижной состав и комплектующие, успешно решать задачи импортозамещения. В России и Белоруссии выпускаются современные информационные системы, билетные решения, технологии электроснабжения и энергосбережения, оборудование для обеспечения безопасности, диагностики, ремонта и обслуживания транспортных средств и транспортной инфраструктуры. Динамичное развитие электрического транспорта общего пользования, инфраструктуры индивидуальной электро- и веломобильности – оптимальный вариант для создания экологически чистой устойчивой транспортной сети современного города.

Следующая 11-я выставка «ЭлектроТранс 2022» пройдёт 18-20 мая 2022 года.

Оргкомитет выставки «ЭлектроТранс»:

+7(495) 287-4412, http://www.electrotrans-expo.ru