На Отрадненском ГПЗ "Роснефти" построят новый блок газоочистки

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19 мая 2021, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на строительство блока газоочистного оборудования на Отрадненском газоперерабатывающем заводе. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Отрадненский газоперерабатывающий завод входит в число ключевых активов «Роснефти» в Самарской области, который наряду с Нефтегорским ГПЗ осуществляет переработку попутного нефтяного газа, поставляемого с месторождений АО «Самаранефтегаз», и технологической углеводородной смеси, поступающей с добывающих промыслов ПАО «Оренбургнефть».
Инженерные изыскания, результаты которых изучены экспертами Главгосэкспертизы, проводились для разработки проектной документации на строительство блока технологических установок, предназначенных для адсорбционной осушки, очистки газа и газового конденсата от сернистых соединений.
В процессе инженерно-геологических изысканий был выполнен комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ, включая создание цифровой модели местности, обследование территории на наличие инженерных коммуникаций, спутниковую топографическую съемку территории объекта, а также химический анализ грунтов и грунтовых вод и ряд других исследований. Гидрологические условия представлены по данным ближайших постов Приволжского управления Росгидромета.
Рассмотрев представленные отчеты, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации по объекту «Блок адсорбционной осушки и очистки газа и газового конденсата от сернистых соединений», соответствуют требованиям технических регламентов.
Проектная организация – ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» (ООО «СамараНИПИнефть»).
Фото: biznes-gazeta.ru
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