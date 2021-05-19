РУСАЛ планирует стратегические преобразования

РУСАЛ (торговый код на Гонконгской ‪фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о планах выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру. Это позволит каждой компании сосредоточиться на реализации собственных стратегий развития, направленных на раскрытие своего потенциала. Совет директоров РУСАЛа одобрил соответствующее предложение менеджмента, которое отвечает ESG-стратегии компании и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 году.

Предполагается, что каждая из компаний сосредоточится на реализации собственной стратегии развития в интересах акционеров. Так, РУСАЛ сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания – на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста.

Для РУСАЛа эта трансформация – очередной шаг на пути к укреплению своих позиций в области производства алюминия с низким углеродным следом, в том числе выпускаемого под брендом ALLOW. Существенная часть производства РУСАЛа основана на использовании возобновляемой гидроэлектроэнергии, что позволяет компании предлагать рынку и своим потребителям продукцию с самым низким углеродным следом. Кроме того, компания продолжит совершенствовать инновационную технологию инертного анода, позволяющую уменьшить до нуля углеродный след от производства алюминия.

Логичным продолжением этих изменений является предложение менеджмента о смене названия компании с РУСАЛа на AL+. Совет директоров РУСАЛа включил вопрос о смене наименования в повестку дня годового собрания акционеров 24 июня 2021 г. Новое имя AL+ является воплощением ключевых ценностей и приоритета экологического прогресса в стратегии компании. Новый бренд отражает мировое лидерство компании как крупнейшего производителя продукции с добавленной стоимостью и алюминия с низким углеродным следом, надежного партнера, приоритетом которого является развитие, инновации, международный охват и современные технологии.

Новая компания сможет сосредоточится на перспективных развивающихся рынках и реализации масштабной программы экологической перестройки предприятий, объявленной в апреле. Крупнейшими ее активами станут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский). Значительная часть старых электролизных мощностей будет перестроена и переведена на самую современную технологию с использованием обожженных анодов.

Предлагаемая трансформация подразумевает необходимость проведения консультаций с заинтересованными сторонами, а также может потребовать согласования со стороны регуляторов, кредиторов, акционеров и иных одобрений.

«Ценности устойчивого развития разделяют все больше людей во всем мире. Поэтому сегодня мы объявляем о следующем важнейшем шаге в этом направлении, который отвечает интересам обеих компаний. AL+ сфокусируется на достижении целей в рамках объявленной программы Net Zero, и далее продвигая продукцию с низким углеродным следом под брендом ALLOW, а новая компания сконцентрируется на долгосрочной программе модернизации мощностей. Предлагаемое выделение активов позволит обеим компаниям раскрыть полный потенциал. Я уверен, что разделение активов с разным углеродным следом будет способствовать увеличению капитализации и расширит возможности развития», – отметил председатель Совета директоров РУСАЛа Бернард Зонневельд.

«Сегодня мы начинаем отсчет новой истории нашей компании, которая за последние 20 лет прошла огромный путь от производителя первичного алюминия до приоритетного поставщика высококачественной продукции с добавленной стоимостью крупнейших глобальных брендов. Эта транформация отражает приверженность ключевым ценностям компании и приоритет экологического прогресса, которыми мы руководствуемся в нашей стратегии как надежный и открытый производитель алюминия с низким углеродным следом. Устойчивое развитие – это единственно возможная основа комплексного развития промышленных отраслей во всем мире, и мы продолжим реализацию своей амбициозной стратегии устойчивого развития», – сказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.



Дополнительная информация

Предполагаемое распределение ключевых активов между двумя компаниями

РУСАЛ (AL+):

Алюминиевые заводы – Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский, KUBAL.

Глиноземные заводы – Николаевский, Aughinish, EurAllumina, QAL, Friguia, WINDALCO.

Добывающие активы – Kindia, Dian Dian, BCGI.

Предприятия дивизиона Даунстрим (производство фольги, автомобильных дисков, порошков и проч.)

Новая компания:

Алюминиевые заводы – Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский, Кандалакшский.

Глиноземные активы – Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский.

Добывающие активы – Северо-Уральский бокситовый рудник, Боксит Тимана.