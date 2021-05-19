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19 мая 2021, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила проект электроснабжения нового мясоперерабатывающего предприятия агрохолдинга «Мираторг» в Курской области. Общий объем выдаваемой потребителю электрической мощности составил 43 МВт.
Мясоперерабатывающее предприятие находится в Октябрьском районе Курской области. Новый завод оборудован современным оборудованием, производство практически полностью роботизировано.
Электроснабжение предприятия обеспечено от двух объектов «Россети ФСК ЕЭС» – подстанций 330 кВ «Курская» и «Южная», где были расширены открытые распределительные устройства 110 кВ. Новые линейные ячейки оснащены высоконадежными элегазовыми выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения. Также на подстанциях установлены дополнительные микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики. Оборудование сделано в России, управляется в автоматическом режиме.
«Россети ФСК ЕЭС» обеспечивает также электроснабжение другой крупной производственной площадки агрохолдинга «Мираторг» – комбината «Брянский бройлер» (за 2020 год среднее энергопотребление этого предприятия составило 21 МВт). Кроме того, в ближайшее время планируется технологическое присоединение строящихся в Орловской области комбикормового и маслоэкстратционного заводов. Для этого на подстанции 330 кВ «Железногорская» смонтирована дополнительная линейная ячейка 110 кВ, оснащенная российским оборудованием. В соответствии с договором, потребитель получит 14 МВт мощности.
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