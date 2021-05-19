«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила проект электроснабжения нового мясоперерабатывающего предприятия агрохолдинга «Мираторг» в Курской области. Общий объем выдаваемой потребителю электрической мощности составил 43 МВт.

Мясоперерабатывающее предприятие находится в Октябрьском районе Курской области. Новый завод оборудован современным оборудованием, производство практически полностью роботизировано.

Электроснабжение предприятия обеспечено от двух объектов «Россети ФСК ЕЭС» – подстанций 330 кВ «Курская» и «Южная», где были расширены открытые распределительные устройства 110 кВ. Новые линейные ячейки оснащены высоконадежными элегазовыми выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения. Также на подстанциях установлены дополнительные микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики. Оборудование сделано в России, управляется в автоматическом режиме.

«Россети ФСК ЕЭС» обеспечивает также электроснабжение другой крупной производственной площадки агрохолдинга «Мираторг» – комбината «Брянский бройлер» (за 2020 год среднее энергопотребление этого предприятия составило 21 МВт). Кроме того, в ближайшее время планируется технологическое присоединение строящихся в Орловской области комбикормового и маслоэкстратционного заводов. Для этого на подстанции 330 кВ «Железногорская» смонтирована дополнительная линейная ячейка 110 кВ, оснащенная российским оборудованием. В соответствии с договором, потребитель получит 14 МВт мощности.