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"Россети ФСК ЕЭС" обеспечила электроэнергией крупнейший комплекс по производству свинины

Россети ФСК ЕЭС обеспечила электроэнергией крупнейший комплекс по производству свинины

19 мая 2021, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила проект электроснабжения нового мясоперерабатывающего предприятия агрохолдинга «Мираторг» в Курской области. Общий объем выдаваемой потребителю электрической мощности составил 43 МВт. 

Мясоперерабатывающее предприятие находится в Октябрьском районе Курской области. Новый завод оборудован современным оборудованием, производство практически полностью роботизировано. 

Электроснабжение предприятия обеспечено от двух объектов «Россети ФСК ЕЭС» – подстанций 330 кВ «Курская» и «Южная», где были расширены открытые распределительные устройства 110 кВ. Новые линейные ячейки оснащены высоконадежными элегазовыми выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения. Также на подстанциях установлены дополнительные микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики. Оборудование сделано в России, управляется в автоматическом режиме. 

«Россети ФСК ЕЭС» обеспечивает также электроснабжение другой крупной производственной площадки агрохолдинга «Мираторг» – комбината «Брянский бройлер» (за 2020 год среднее энергопотребление этого предприятия составило 21 МВт). Кроме того, в ближайшее время планируется технологическое присоединение строящихся в Орловской области комбикормового и маслоэкстратционного заводов. Для этого на подстанции 330 кВ «Железногорская» смонтирована дополнительная линейная ячейка 110 кВ, оснащенная российским оборудованием. В соответствии с договором, потребитель получит 14 МВт мощности.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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