Розеточные блоки QUTEO от Legrand: 3 улучшения в конструкции

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Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
19 мая 2021, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника
Группа Legrand начинает обновление ассортимента розеточных блоков QUTEO, популярной серии розеток и выключателей для накладного монтажа. Французский бренд представляет новые блоки с розетками, соединёнными между собой.
Новая конструкция многорозеточных блоков QUTEO получила три улучшения.
Первое: все розетки в блоке соединены между собой токоведущими шинами. Для ввода блока в эксплуатацию достаточно присоединить проводники питающего кабеля к винтовым зажимам. При этом дополнительные перемычки не требуются. Такое конструктивное нововведение существенно снижает трудозатраты на монтаж блока и значительно экономит время.
Вторым улучшением является новая внутренняя компоновка механизма. Она позволяет исключить прикосновения к токоведущим частям. Это в свою очередь обеспечивает повышенную электробезопасность при монтаже оборудования и дальнейшей эксплуатации.
Legrand предусмотрел всё: новые розеточные блоки QUTEO совместимы с мини-каналами Metra. Это третье улучшение позволяет быстро и качественно решать задачи по монтажу оборудования для открытой установки.
В обновленных розеточных блоках сохранилось расположение гнезд розеток под углом 45°. Такой угол позволяет использовать все разъёмы при подключении электроприборов, в том числе электроприборы с крупными вилками.
Габаритные размеры и система подключения гибких гофрированных труб не изменились. Поэтому новые розеточные блоки QUTEO идеально подходят для задач проектного бизнеса, ремонта и расширения существующих инсталляций.
Внешний вид лицевой панели и механизма новых многорозеточных блоков QUTEO представлен на примерах (см. фото).
Для легкой идентификации новой продукции упаковка розеточных блоков QUTEO промаркирована яркой наклейкой «Новый механизм».
В Legrand отмечают, что при таком значительном улучшении конструкции многорозеточных блоков удалось сохранить прежний уровень стоимости.
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