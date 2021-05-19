Розеточные блоки QUTEO от Legrand: 3 улучшения в конструкции

Группа Legrand начинает обновление ассортимента розеточных блоков QUTEO, популярной серии розеток и выключателей для накладного монтажа. Французский бренд представляет новые блоки с розетками, соединёнными между собой.

Новая конструкция многорозеточных блоков QUTEO получила три улучшения.

Первое: все розетки в блоке соединены между собой токоведущими шинами. Для ввода блока в эксплуатацию достаточно присоединить проводники питающего кабеля к винтовым зажимам. При этом дополнительные перемычки не требуются. Такое конструктивное нововведение существенно снижает трудозатраты на монтаж блока и значительно экономит время.

Вторым улучшением является новая внутренняя компоновка механизма. Она позволяет исключить прикосновения к токоведущим частям. Это в свою очередь обеспечивает повышенную электробезопасность при монтаже оборудования и дальнейшей эксплуатации.

Legrand предусмотрел всё: новые розеточные блоки QUTEO совместимы с мини-каналами Metra. Это третье улучшение позволяет быстро и качественно решать задачи по монтажу оборудования для открытой установки.

В обновленных розеточных блоках сохранилось расположение гнезд розеток под углом 45°. Такой угол позволяет использовать все разъёмы при подключении электроприборов, в том числе электроприборы с крупными вилками.

Габаритные размеры и система подключения гибких гофрированных труб не изменились. Поэтому новые розеточные блоки QUTEO идеально подходят для задач проектного бизнеса, ремонта и расширения существующих инсталляций.

Внешний вид лицевой панели и механизма новых многорозеточных блоков QUTEO представлен на примерах (см. фото).

Для легкой идентификации новой продукции упаковка розеточных блоков QUTEO промаркирована яркой наклейкой «Новый механизм».

В Legrand отмечают, что при таком значительном улучшении конструкции многорозеточных блоков удалось сохранить прежний уровень стоимости.