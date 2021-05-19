"Русал" займет на экологичную позицию

Проект «Русала» по экологической модернизации четырех крупнейших заводов будет реализован почти полностью на заемные средства. Компания хочет получить 380 млрд руб. у синдиката российских банков и просит власти дать госгарантии на 70% суммы — это одобрил президент Владимир Путин. Если кредиты будут привлекаться на сам «Русал», это может вдвое увеличить долговую нагрузку компании.

«Русал» планирует привлечь 380 млрд руб. у синдиката российских банков для проекта по модернизации четырех своих крупнейших алюминиевых заводов и просит предоставить госгарантии на 70% этой суммы, следует из письма помощника президента РФ Максима Орешкина в адрес Владимира Путина.

Общая стоимость проекта оценивается в $5,3 млрд (391,8 млрд руб. по текущему курсу). Госгарантии позволяют сэкономить на процентной ставке (см. “Ъ” от 22 апреля). Письмо опубликовано в Telegram-канале «Зеленый змий». Подлинность письма подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. В «Русале» не предоставили комментариев.

Проект «Русала» предполагает обновление части мощностей четырех алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке, которые обеспечивают 71% всего производства.

Компания планирует перейти на более экологичную технологию обожженного анода. Хотя объем выпуска алюминия в итоге не изменится, компания сможет сократить расходы электроэнергии. Проект рассчитан на десять лет, основные инвестиции будут сделаны в 2022–2027 годах. Минпромторг в апреле этого года оценивал проект в 385 млрд руб.

В правительстве, говорится в письме господина Орешкина, полагают, что потребуется предоставление госгарантий на 266 млрд руб. на срок не менее 15 лет с возможным обеспечением в виде акций модернизируемых заводов. «Русал» аргументировал необходимость предоставления госгарантий тем, что введенные в 2018 году санкции США против компании ограничивают ей доступ к рынку заемного финансирования. Владимир Путин поставил на письме резолюцию «согласен». Отметим, что в январе 2019 года OFAC исключила алюминиевую компанию, а также En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка, хотя ее основатель и ранее крупнейший акционер Олег Дерипаска остается в нем.

Правительство поддерживает проект, так как он поможет достичь целей национального проекта «Экология».

В результате модернизации выбросы бензапирена будут снижены на 93–97%, а фторидов — на 75–93%. Минпромторг считает, что помощь в экологической модернизации нужна в связи с планами ЕС ввести механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР). По оценкам КПМГ, при вводе ТУР в 2022 году дополнительная ежегодная налоговая нагрузка на «Русал» составит €166–277 млн, а при вводе с 2025 года — €122–203 млн.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил “Ъ”, что госгарантии для таких больших и значимых проектов — это нормальная практика, и «этот "зеленый" проект приведет к существенному снижению выбросов во всех четырех упомянутых городах». В Минприроды сообщили, что получили письмо господина Орешкина и готовят позицию для Минфина. В самом письме говорится, что министерство поддерживает реализацию проекта. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

В «Русале» не уточнили “Ъ”, собираются ли использовать для модернизации заводов проектное финансирование. В противном случае новые кредиты ведут к существенному росту долговой нагрузки компании, чистый долг которой на конец 2020 года составлял $5,56 млрд.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что соотношение чистого долга и EBITDA на конец 2020 года составляло 6,4х. Если EBITDA сохранится на уровне 2020 года в $871 млн, то привлечение новых кредитов на 380 млрд руб. толкнет долговую нагрузку к очень высоким значениям — более 12х. Впрочем, цены на алюминий растут и в первом квартале были на 53% выше, чем год назад, что должно положительно повлиять на EBITDA.