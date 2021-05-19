Воздушная линия электропередачи (ВЛ) 110 кВ Песчаный Умет-2 – Баланда протяженностью 106 км проходит по территории Саратовского, Лысогорского и Калининского районов области.

Через подстанции 110/35/10 кВ «Лысые Горы» и 110/35/10 кВ «Баланда» энергообъект снабжает электроэнергией более 8 тысяч человек, объекты социальной и коммунальной инфраструктур, а также одно из наиболее крупных птицеводческих предприятий Саратовской области – «Лысогорскую птицефабрику».

В ходе ремонтных работ на линии электропередачи специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» заменят 625 изоляторов, 4 км провода, отремонтируют 48 фундаментов опор, смонтируют 12 птицезащитных устройств. Также предусмотрены работы по антикоррозионному покрытию, обновлению диспетчерских наименований и нумерации опор ВЛ.

Стоимость работ – более 2,2 млн рублей. Энергетики планируют завершить ремонт в июне текущего года.

В настоящее время ремонтные работы ведутся во всех филиалах зоны ответственности ПАО «Россети Волга». Своевременное выполнение плановых ремонтов – важнейшее условие надежного и качественного электроснабжения потребителей, в том числе в условиях максимумов нагрузок в предстоящий осенне-зимний период.