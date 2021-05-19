«Россети Урал» - «Екатеринбург» приступили к реализации ремонтных мероприятий по повышению надежности работы основного оборудования подстанции 110/10 кВ «Ясная». Уже завершен текущий ремонт вакуумных выключателей, устройств компенсации ёмкостного тока, трансформаторов собственных нужд, трансформаторов дугогасительных катушек. Также энергетикам предстоит выполнить ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 40 МВА каждый.

Подстанция 110/10 кВ «Ясная» является важным питающим центром, обеспечивающим электроснабжение социальных и бытовых потребителей Юго-Западной части Екатеринбурга. В числе значимых объектов, которые подключены от подстанции «Ясная»: корпуса медицинских учреждений в районе улиц Волгоградская – Академика Бардина (медгородок), Областная детская клиническая больница, Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», Гурзуфская котельная, а также ряд крупных предприятий города Екатеринбурга, таких как ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» и другие производственные площадки. Кроме этого, подстанция снабжает электроэнергией жилые массивы в районе улиц Серафимы Дерябиной, Онуфриева, Решетникова, Белореченская, Волгоградская, теплопункты, детские сады и школы в данном районе.

Всего на мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции будет направлено более 1,5 млн рублей.