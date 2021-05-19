В Крыму достроят крупнейшую систему водоснабжения

В рамках экспертного сопровождения Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела материалы корректировки проектной документации на развитие системы подачи воды из подземных водозаборных сооружений через Северо-Крымский канал. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Восточный Крым - один из наиболее вододефицитных регионов полуострова. В 2014 году на территории Джанкойского и Нижнегорского районов начали строить три группы артезианских скважин. Первая партия воды была подана потребителям по Северо-Крымскому каналу в марте 2015 года из Нежинского водозабора. Спустя несколько месяцев сюда начала поступать вода из Просторненского водозабора. Новогригорьевский водозабор ввели в эксплуатацию в феврале 2017 года.

Положительные заключения Главгосэкспертизы России выданы по итогам оценки изменений, внесенных в проектную документацию на завершение строительства водозаборов. В ходе реализации проектных решений строят обводные трубопроводы временного сброса с камерами переключения и надземные павильоны смесителей воды с раствором гипохлорита натрия, водомерные узлы на напорных линиях насосной станции второго подъема, а на Нежинском водозаборе узлы построят и на входных напорных водоводах, идущих от Просторненского водозабора.

Также на каждом объекте устроят системы очистки воздуха в резервуарах чистой питьевой воды, построят электролизную, сблокированную со складом соли, проложат подземным и надземным способом реагентопроводы от электролизной к камерам смесителей, установят технологическое оборудование в насосной станции второго подъема. На площадках Просторненского и Новогригорьевского водозаборов для приема и распределения электрической энергии построят закрытые распределительные устройства. .

При полном развитии производительность Нежинского и Просторненского водозаборов составит 150 тыс. куб. м воды в сутки, производительность Новогригорьевского водозабора – 45 тыс. куб. м в сутки, общая производительность водозаборных сооружений – 195 тыс. куб. м в сутки.

Застройщик - Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

В сентябре 2020 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости этапа строительства тракта водоподачи в Северо-Крымский канал.

Фото: kafanews.com