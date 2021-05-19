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Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
19 мая 2021, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid
Отрасль: Электроэнергетика
Литовский оператор системы электропередач Litgrid завершил территориальное планирование линии электропередачи (ЛЭП) Вильнюс — Нерис мощностью 330 кВ, необходимое для синхронизации сетей республики с континентальной Европой. Об этом сообщается на сайте Litgrid.
План развития инженерной инфраструктуры проекта был утвержден 30 апреля. Согласно проекту, новая ЛЭП должна значительно укрепить электросеть Вильнюсского региона и обеспечить надежное электроснабжение жителей и предприятий.
«Этот проект синхронизации значительно укрепит инфраструктуру передачи электроэнергии в Литве в рамках подготовки к синхронной работе с сетями континентальной Европы. Вильнюс — Нерис вместе с реконструированной в прошлом году линией Литовская электростанция — Вильнюс и действующей до сих пор Литовской электростанцией —Нерис создадут кольцо 330 кВ вокруг столицы, что обеспечит надежное электроснабжение Вильнюсского региона за счет синхронизации сетей с континентальной Европой», — заявил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.
ЛЭП протяженностью 58 км будет проложена от трансформаторной подстанции «Нерис» в Вильнюсском районе до волости Мариямполис, где она соединится с существующей воздушной линией Вильнюс — Молодечно. С этого момента будет реконструирован 23-километровый участок существующей линии до Вильнюсской трансформаторной подстанции.
Строительство линии Вильнюс — Нерис является одним из 14 утвержденных правительством проектов синхронизации государственного значения, которые включают строительство морской перемычки Harmony Link с Польшей, расширение существующего соединения LitPol Link для работы в синхронном режиме, установку 3 синхронных компенсатора, а также усиление внутренних сетей и улучшение системного управления и IT-технологий.
Ранее Литовский оператор электросетей Litgrid объявил тендер на строительство линий электропередач (ЛЭП) мощностью 330 кВ Дарбенай — Битенай и Круонисская гидроаккумуляционная станция (ГАЭС) — Битенай.
Электросети Балтийских республик являются частью энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Страны Балтии намерены к 2025 году выйти из соглашения и синхронизировать свои сети с сетями континентальной Европы. Стоимость проекта составляет 1,65 миллиарда евро, причем большую часть затрат покроет Евросоюз.
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