Продолжается строительство региональной магистрали «Северный обход Ростова-на-Дону» на участке от трассы Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск до автодороги Ростов-на-Дону – Таганрог. Ввод ее в эксплуатацию намечен на декабрь 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Это третий этап реализации объекта протяженностью 12,75 км. Магистраль пройдет в обход села Чалтырь по территории Мясниковского района. Сообщается, что на будущей трассе уже отсыпано первые 1,2 км земляного полотна, на что ушло 90 тыс. тонн песчаного грунта. А всего с начала строительства отсыпано 230 тыс. тонн.



В ходе работ предусмотрено строительство двух путепроводов, устройство наружного освещения, шумозащитных акустических экранов, металлического барьерного ограждения и системы организации дорожного движения.



Завершение строительства, по словам заместителя министра транспорта Ростовской области Василия Гойды, «будет синхронизировано со вводом в эксплуатацию транспортной развязки на 9-м км магистрали А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог», которую в настоящее время возводят федеральные дорожники. Оба объекта, как сказал замминистра, станут «одними из важнейших элементов Ростовского транспортного кольца».

Работы осуществляет компания «Донаэродорстрой», одним из совладельцев которой является бывший депутат Госдумы и Законодательного собрания Ростовской области Алексей Кнышов, в свое время досрочно покинувший стены российского парламента, добровольно подав в отставку.



Компания «Донаэродорстрой» в 2017 году уже получала после конкурса контракт, который тогда стоил 1,2 млрд рублей на это же строительство, и даже успела выполнить работ на 374 млн рублей. Однако по ходу дела выяснилось, что нужна корректировка проектно-сметной документации в связи с необходимостью выноса из зоны строительства нескольких инфраструктурных объектов: двух ЛЭП, трех ниток магистральных газопроводов и нефтепровода. И контракт с областным Минтрансом был расторгнут через суд в апреле 2020-го. А введение в строй трассы перенесено с 2019 на 2021 год. За срыв сроков ввода Северного обхода в ту пору министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов подвергся тогда жесткой критике со стороны губернатора Василия Голубева.



Минтранс Ростовской области снова объявил конкурс на строительство Северного обхода. Но его начальная цена выросла более чем вдвое — до 2,8 млрд рублей. Согласно новым условиям работы подрядчик должен был закончить к октябрю 2022 года.



В сентябре прошлого гола «Эксперт Юг» в материале «Как покоряются вершины господрядов» рассказал об истории восхождения «Донаэродорстрой» к получению крупнейшего в своей истории госконтракта на строительство и эксплуатацию дальнего обхода Краснодара за 41,5 млрд рублей. Издание сделало вывод, что «компания постоянно заключает миллиардные контракты со структурами Минтранса России» и даже может себе позволить диктовать условия региональным властям.