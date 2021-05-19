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В Среднеканском округе Колымы построят рыбоводный завод за 2,5 млрд рублей

В Среднеканском округе Колымы построят рыбоводный завод за 2,5 млрд рублей

19 мая 2021, 09:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: magadanpravda.ru

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Накануне губернатор Магаданской области посетил Среднеканский округ с рабочей поездкой, в рамках которой оценил строительство 4-го агрегата Усть-Среднеканской ГЭС, осмотрел ход монтажных работ и провел совещание с руководством станции и строителями, сообщили «МП» в пресс-службе Правительства Магаданской области.

Завершить строительство станции планируют в 2023 году, параллельно идет строительство ЛЭП, которые соединят в полукольцо Колымскую и Усть-Среднеканскую ГЭС.

– Сейчас необходимо актуализировать планы окончания строительства. Сюда прежде всего входит рекультивация территории, которая была задействована под строительство. Здесь вопросы по строительному городку и по мосту через Колыму. Касательно реализации запланированных проектов здесь два серьезных мероприятия: строительство нового центра культуры и рыбозавода в рамках компенсационных работ. Завод достаточно дорогой – 2,5 млрд рублей, высокопроизводительный. На наш взгляд завод должен быть в Сеймчане, – отметил Сергей Носов.

Глава региона акцентировал внимание, что завод позволит создать новые рабочие места для жителей округа.

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Источник: magadanpravda.ru

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