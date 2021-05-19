В Удмуртии реконструируют станцию Балезино

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Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
19 мая 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на комплексную реконструкцию станции.
Станция Балезино, расположенная на линии Киров - Пермь Горьковской железной дороги, - один из крупнейших железнодорожных узлов Удмуртии. В ноябре 2017 года на станции запустили социокультурный проект «Балезино. Точка мира», в ходе которого пассажиров проходящих поездов знакомили с республикой, Балезинским районом, культурой и традициями проживающих здесь народов. В апреле 2019 года в Восточном парке Балезино ввели в эксплуатацию новые пути.
Инвестиционной программой ОАО «Российские железные дороги» запланирована комплексная реконструкция станции. Для разработки проектной документации специалисты АО «Росжелдорпроект» - филиала «Нижегороджелдорпроект» провели на участке инженерные изыскания, результаты которых одобрила Главгосэкспертиза России.
Реконструкцию проведут в три этапа. На первом - модернизируют устройства электрической централизации Западного и Восточного парков. На втором – там же реконструируют пути, построят новые пути для отстоя локомотивов на пункте технического обслуживания. На третьем этапе в Восточном парке станции проложат обводной путь.
Реализация проекта позволит создать условия для пропуска 90 пар грузовых поездов, безостановочного пропуска двухсистемных локомотивов по станции и - в перспективе – для модернизации пешеходных переходов через железнодорожные пути станции.
Застройщик – ОАО «РЖД».
Фото: udm-info.ru
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