В Удмуртии реконструируют станцию Балезино

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на комплексную реконструкцию станции.

Станция Балезино, расположенная на линии Киров - Пермь Горьковской железной дороги, - один из крупнейших железнодорожных узлов Удмуртии. В ноябре 2017 года на станции запустили социокультурный проект «Балезино. Точка мира», в ходе которого пассажиров проходящих поездов знакомили с республикой, Балезинским районом, культурой и традициями проживающих здесь народов. В апреле 2019 года в Восточном парке Балезино ввели в эксплуатацию новые пути.

Инвестиционной программой ОАО «Российские железные дороги» запланирована комплексная реконструкция станции. Для разработки проектной документации специалисты АО «Росжелдорпроект» - филиала «Нижегороджелдорпроект» провели на участке инженерные изыскания, результаты которых одобрила Главгосэкспертиза России.

Реконструкцию проведут в три этапа. На первом - модернизируют устройства электрической централизации Западного и Восточного парков. На втором – там же реконструируют пути, построят новые пути для отстоя локомотивов на пункте технического обслуживания. На третьем этапе в Восточном парке станции проложат обводной путь.

Реализация проекта позволит создать условия для пропуска 90 пар грузовых поездов, безостановочного пропуска двухсистемных локомотивов по станции и - в перспективе – для модернизации пешеходных переходов через железнодорожные пути станции.

Застройщик – ОАО «РЖД».

Фото: udm-info.ru