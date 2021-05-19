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В Уфе планируют построить многофункциональный спортивный комплекс за 1,2 млрд рублей

В Уфе планируют построить многофункциональный спортивный комплекс за 1,2 млрд рублей

19 мая 2021, 10:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ИА "Башинформ"

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В Уфе обсудили проект строительства многофункционального спортивного комплекса с предполагаемым объемом инвестиций 1,2 млрд рублей. С инициативой строительства комплекса выступил благотворительный фонд Александра Семака. Проект предусматривает создание на базе комплекса Академии олимпийского резерва по хоккею с шайбой, фигурному катанию и плаванию.

«Проект позволит претендовать республике на проведение международных спортивных соревнований, будет способствовать популяризации спорта, а также закрепит привлекательность частных инвестиций в социальной сфере. Благодаря его реализации будет создано более 200 рабочих мест», – отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

По словам управляющего директора благотворительного фонда Ольги Семак, основными вопросами являются обеспечение заполняемости объекта и получение федерального финансирования. Предварительно, комплекс разместят на Кашкадане.

Рустам Муратов отметил, что необходимо осмотреть участок и подготовить финансовую модель проекта

Инициатору проекта были предложены несколько вариантов реализации проекта, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, при котором будут предложены налоговые льготы, земля без торгов и подготовленная инфраструктура.

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Источник: ИА "Башинформ"

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