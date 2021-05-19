Британская энергетическая компания Renewable Energy Systems (RES) ввела в коммерческую эксплуатация ВЭС Maverick Creek установленной мощностью 492 МВт в округе Кончо, в штате Техас. Данная область в центральном Техасе характеризуется благоприятными для ветровой генерации условиями, а Техас, в свою очередь, является лидирующим штатом США в области развития ветровой генерации, суммарная установленная мощность которой составляет 24,8 ГВт.

На площадке ВЭС Maverick Creek установлено 127 ветровых турбин V150- 4.2MW и V136-3.45MW*. Прогнозируется, что выработка электроэнергии ВЭС составит порядка 0,76 ТВт*ч ежегодно, что достаточно для электроснабжения 200 тыс. американских домохозяйств. Проект строительства ВЭС Maverick Creek изначально разрабатывался совместным предприятием Roaring Fork Wind в составе компаний RES и Steelhead Americas**. В августе 2019 г. к проекту присоединилась компания Algonquin Power & Utilities. В том же году компания General Mills подписала c Roaring Fork Wind 15-летнее соглашение о покупке выработанной ВЭС электроэнергии (power purchase agreement, PPA) мощностью 200 МВт. Совместные инвестиции в проект строительства ВЭС Maverick Creek составили порядка $ 700 млн. На период строительства станции, которое началось в сентябре 2019 г., было создано около 400 временных рабочих мест, а также 25 постоянных рабочих мест – для обслуживания и эксплуатации ВЭС.

RES, как сообщается, выставила на продажу портфель разрабатываемых компанией энергетических проектов на территории Франции общей стоимостью до $ 962 млн. При этом компания сохраняет свой бизнес по оказанию системных услуг во Франции. По информации Reuters, ожидается, что выставленные RES на продажу энергетические проекты заинтересуют французский нефтяной концерн Total, инфраструктурную компанию Vinci и немецкую энергетическую компанию RWE.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy

* https://www.power-technology.com/projects/maverick-creek-wind-project-texas/

** Подразделение Vestas в Северной Америке.