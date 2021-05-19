«Россети Северный Кавказ» продолжают активную работу по предотвращению хищений электроэнергии майнинг-фермами.

Регионом-лидером по количеству майнеров-энерговоров в РФ остаётся Дагестан. Только с начала 2021 года специалисты компании обнаружили в республике 9 случаев воровства электроэнергии майнерами. Суммарный объём безучётного и бездоговорного потребления ресурса превысил 1,4 млн киловатт-часов. Ущерб, причиненный электросетевому комплексу региона по указанным фактам, оценен более чем в 4,7 млн рублей.

Хищения электроэнергии майнерами выявлены в Магарамкентском, Левашинском, Буйнакском, Карабудахкентском и Сулейман-Стальском районах республики, а также в Махачкале в ходе оперативных мероприятий. Подобные рейды регулярно проводят сотрудники Департамента обеспечения безопасности «Россети Северный Кавказ» по Республике Дагестан совместно с представителями правоохранительных органов и специалистами филиала «Дагэнерго».

Среди самых крупных фактов - майнинг-хищение в селе Нижнее Казанище Буйнакского района на территории животноводческой фермы. Собственник фермы «украл» порядка 480 тысяч киловатт-часов электрической энергии на 2,2 млн рублей.

В селе Доргели Карабудахкентского района нарушитель незаконно потребил 521 тысяч киловатт-часов электрической энергии почти на 1 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов изъяли прибор учёта электроэнергии для установления факта вмешательства в его работу. По результатам проведения экспертизы факт вмешательства в работу счётчика подтвержден.

В Махачкале нарушитель занимался добычей криптовалюты в личном подсобном хозяйстве. В этих целях он незаконно использовал свыше 54 тысяч киловатт-часов электрической энергии на 146 тысяч рублей. На сегодняшний день энерговор полностью возместил причинённый компании ущерб.

По каждому случаю хищений специалистами энергокомпании составлены акты о бездоговорном и безучётном потреблении электроэнергии. Вместе с соответствующими заявлениями они направлены в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования в рамках действующего законодательства. За энерговоровство потребителю может грозить уголовная или административная ответственность. Кроме того, ему придётся оплатить выставленные счета и штраф. Так, по одному из фактов уже возбуждено уголовное дело по ст. 165 (Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием) УК РФ.

Компания «Россети Северный Кавказ» уделяет повышенное внимание предотвращению фактов хищения электрической энергии, ведь неучтённое потребление электроэнергии напрямую влияет на качество и надёжность электроснабжения потребителей. Оно может провоцировать аварийные ситуации на энергообъектах и быть причиной низкого напряжения в сети. Кроме того, отсутствие платы за потреблённый энергоресурс значительно тормозит модернизацию электросетевого комплекса.

Напомним, в 2019-2020 годах «Россети Северный Кавказ» пресекли в регионах операционной деятельности компании 35 случаев неучтённого потребления электроэнергии майнинг-фермами. Из них 24 факта энерговоровства на 90 млн рублей зафиксировано в Дагестане.

Общий ущерб, причиненный майнерами развитию электросетевого комплекса СКФО, превысил 233 млн рублей.