Компания «Аэро-Сити» получила разрешение на подготовку документации по планировку территории на месте старого аэропорта Ростова. Соответствующее постановление подписали в администрации города.

Речь идет о земельном наделе в границах пр.Шолохова, граница городского округа Ростова, пер. 1-й Дамасский, ул.Берберовская, ул.Щедрина, ул.Щаденко. На выполнение работ компании отводится 1 год. Напомним, в 2019 году компания «Аэро-Сити» уже получала разрешение от администрации Ростова на планировку территории старого аэропорта. На тот момент речь шла об участке площадью 467,2 га. Однако воплотить планы в жизнь не удавалось, потому что не был решен вопрос со строительством инфраструктуры на территории старой аэрогавани.

По данным системы СПАРК, ООО «Аэро-Сити» было зарегистрировано в Ростовской области в 2016 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральный директор — Николай Ульянов. Компания входит в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга. Выручка компании в 2020 году составила 17,5 млн рублей, увеличившись за год более, чем в 3 раза. Убыток фирмы сложился в объеме 46,9 млн рублей. В 2019 году этот показатель равнялся 28,9 млн рублей.

Весной 2021 года стало известно, что корпорация Дом.РФ может предоставить средства для развития инфраструктуры на территории старого аэропорта. В общей сложности регион может получить 6 млрд рублей под 4% годовых. Строительство инфраструктурных объектов необходимо для последующего возведения там жилого района.

Напомним, объем инвестиций в строительство нового жилого района на месте старого аэропорта в Ростове оценивался в 204 млрд руб. По словам бывшего директора департамента экономики донской столицы Светланы Камбуловой, на территории в 350 га будут построены жилые дома, а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: 18 детских садов на 4,5 тыс. мест, 8 школ на 9,6 тыс. мест, медицинский центр, 6 поликлиник, 6 спортивных комплексов, а также спортивно-деловой и торговый комплексы. Планируется, что после ввода объекта в эксплуатацию, город получит дополнительно 15 тыс. рабочих мест.

Ранее бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов говорил о том, что на территории нового района Ростова смогут проживать около 100 тыс. человек.

Фото: Сергей Пивоваров