Выбрана новая дата и место проведения встречи поставщиков
и производителей электротехнической продукции RusCableCLUB2021
19 мая 2021, 09:30
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19
Отрасль: Электротехника
12 мая съемочная группа программы «Вести – Недели» посетила завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО». Журналист Сергей Зенин вместе со своими коллегами подготовили репортаж на тему: «Меры, предпринимаемые регионами РФ по борьбе с ковид-19».
Как одно из самых образцовых предприятий Псковского региона, несущих ответственность за своих работников, телеканалом было выбрано именно ЗАО «ЗЭТО». В рамках подготовки репортажа журналисты посетили производственные помещения предприятия, пункт вакцинации для сотрудников, где предпринимаются беспрецедентные меры борьбы с covid-19, осмотрели медико-санитарную часть, ознакомились со всеми противоэпидемиологическими мероприятиями, а также записали интервью с генеральным директором Денисом Мунштуковым.
Ознакомиться с репортажем можно на YouTube канале, по ссылке: https://youtu.be/WtodmjIyzgk?t=383
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