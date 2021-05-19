12 мая съемочная группа программы «Вести – Недели» посетила завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО». Журналист Сергей Зенин вместе со своими коллегами подготовили репортаж на тему: «Меры, предпринимаемые регионами РФ по борьбе с ковид-19».

Как одно из самых образцовых предприятий Псковского региона, несущих ответственность за своих работников, телеканалом было выбрано именно ЗАО «ЗЭТО». В рамках подготовки репортажа журналисты посетили производственные помещения предприятия, пункт вакцинации для сотрудников, где предпринимаются беспрецедентные меры борьбы с covid-19, осмотрели медико-санитарную часть, ознакомились со всеми противоэпидемиологическими мероприятиями, а также записали интервью с генеральным директором Денисом Мунштуковым.

Ознакомиться с репортажем можно на YouTube канале, по ссылке: https://youtu.be/WtodmjIyzgk?t=383