 
Компании

Беспрецедентные антиковидные меры на ЗАО "ЗЭТО" отмечены в репортаже "Россия-1"

Беспрецедентные антиковидные меры на ЗАО ЗЭТО отмечены в репортаже Россия-1

19 мая 2021, 09:30
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
187
Новости компании

12 мая съемочная группа программы «Вести – Недели» посетила завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО».  Журналист Сергей Зенин вместе со своими коллегами подготовили репортаж на тему: «Меры, предпринимаемые регионами РФ по борьбе с ковид-19».

Как одно из самых образцовых предприятий Псковского региона, несущих ответственность за своих работников, телеканалом было выбрано именно ЗАО «ЗЭТО». В рамках подготовки репортажа журналисты посетили производственные помещения предприятия, пункт вакцинации для сотрудников, где предпринимаются беспрецедентные меры борьбы с covid-19, осмотрели медико-санитарную часть, ознакомились со всеми противоэпидемиологическими мероприятиями, а также записали интервью с генеральным директором Денисом Мунштуковым.

Ознакомиться с репортажем можно на YouTube канале, по ссылке: https://youtu.be/WtodmjIyzgk?t=383

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ЗАО "ЗЭТО"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
АО 18.05.2021
АО "Контактор" оснащает автоматическими выключателями вертолетный завод в Казани
КЗ 18.05.2021
КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" на "ЧеченСтройЭкспо – 2021"
КЗ 19.05.2021
КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" на выставке ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ - 2021"
Семинар для электромонтажников в Кирове: где встречаются профессионалы 18.05.2021
Семинар для электромонтажников в Кирове: где встречаются профессионалы
Эта новость часть сюжета Коронавирус
Другие новости сюжета:
08.04.2020
70% сотрудников Минэнерго России переведены на удаленную работу
13.03.2020
Относительно формата участия в выставке Cabex 2020 компаний из Китая и Италии
31.03.2020
Ассоциация "Электрокабель" обратилась к Правительству России с предложениями по поддержке кабельной промышленности
12.03.2020
Вирус-мажорные обстоятельства
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно