В районном центре Бурятии – селе Курумкан в нынешнем году начнется строительство новой школы на 275 мест. Контракт на строительство подписан 6 мая текущего года с ООО «Бурятпроектреставрация».

Запланировано просторное здание школы. Оно будет состоять из трех этажей, включая семь блоков разной конфигурации, общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров, сообщили в Минстрое Бурятии.

«Контракт заключен в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

По проекту, разработанному ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал»», в школе будет отдельная зона для начальных и старших классов, большая столовая на 162 места, спортивный и актовый залы, и учебные мастерские. Также в школе предусмотрены помещения под игровые, раздельные спальные, душевые и туалетные комнаты, рекреация и библиотека. Вход в школу будет оснащен пандусом для маломобильных групп населения.



Как отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин, строительство нового учебного заведения в Курумканском районе будет вестись по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».



На строительство школы выделено более 434 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Торжественное открытие новой школы запланировано на 1 сентября 2022 года.