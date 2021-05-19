 
Контракты

На строительство Курумканской школы в Бурятии выделено 434 млн рублей

На строительство Курумканской школы в Бурятии выделено 434 млн рублей

19 мая 2021, 12:00
Рубрика: Контракты
Метки: ТОР БУРЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: newbur.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
191

В районном центре Бурятии – селе Курумкан в нынешнем году начнется строительство новой школы на 275 мест. Контракт на строительство подписан 6 мая текущего года с ООО «Бурятпроектреставрация». 

Запланировано просторное здание школы. Оно будет состоять из трех этажей, включая семь блоков разной конфигурации, общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров, сообщили в Минстрое Бурятии.

«Контракт заключен в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

По проекту, разработанному ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал»», в школе будет отдельная зона для начальных и старших классов, большая столовая на 162 места, спортивный и актовый залы, и учебные мастерские. Также в школе предусмотрены помещения под игровые, раздельные спальные, душевые и туалетные комнаты, рекреация и библиотека.  Вход в школу будет оснащен пандусом для маломобильных групп населения. 

Как отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин, строительство нового учебного заведения в Курумканском районе будет вестись по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

На строительство школы выделено более 434 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Торжественное открытие новой школы запланировано на 1 сентября 2022 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: newbur.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Место под зарядку: Смольный начал поиски проектировщика парка электробусов 19.05.2021
Место под зарядку: Смольный начал поиски проектировщика парка электробусов
Правительство определило генподрядчика строительства синхротрона 19.05.2021
Правительство определило генподрядчика строительства синхротрона "СКИФ" в Новосибирске
18.05.2021
"Красное Сормово" построит 11 сухогрузов для ГТЛК
Главгосэкспертиза одобрила проект создания яхтенной марины в Севастополе 18.05.2021
Главгосэкспертиза одобрила проект создания яхтенной марины в Севастополе
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно