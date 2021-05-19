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"Удоканская медь" начала разработку климатической программы

«Удоканская медь» приступила к разработке собственной климатической программы c количественной оценкой планируемых прямых и косвенных выбросов по всем областям охвата (Scope 1, 2 и 3), углеродоемкости производства и углеродного следа продукции.

Об этом сообщила заместитель генерального директора по устойчивому развитию компании Юлия Шабала, выступая 19 мая 2021 года в Москве на «Форуме по устойчивому развитию». Она отметила, что проект освоения крупнейшего в стране месторождения меди находится на стадии строительства основных технологических мощностей горно-металлургического комбината «Удокан» в рамках первой очереди. Старт производства намечен на 2023 год.

По ее словам, реализация осуществляется в сложнейших климатических условиях, в высокогорной местности. При этом компания начала проект на условиях «высокой базы», использовав самые прогрессивные и энергоэффективные технологии. Само производство не предполагает дополнительного сокращения выбросов, так как они находятся на максимально низком уровне. Вместе с тем Забайкальский край является не газифицированным и энергодефицитным регионом. Экономика Дальнего Востока развивается в целом значительно быстрее, чем развитие энергетической инфраструктуры.

В случае создания соответствующей инфраструктуры компания рассмотрит использование возобновляемых источников энергии на стадии второй очереди — сегодня уже разрабатывается ее технико-экономическое обоснование. Также, придерживаясь принципов ответственного ведения бизнеса, «Удоканская медь» рассматривает возможность получения стандарта соответствия системе Copper Mark.

Copper Mark – это независимая организация, которая представляет собой первую и единственную в мире систему гарантий соблюдения ESG-требований для производителей меди, способствующую развитию производства, инновационных практик в отрасли. Стандарт содержит 32 критерия, которые проходят независимый аудит. Система гарантирует подтверждение соответствия целям устойчивого развития и выхода на трек низкоуглеродного развития.

Ю.Шабола также отметила, что медь как металл важна для снижения выбросов парниковых газов в масштабах всего мира.

«Медь — «красный» металл для «зеленого» будущего. Она критически важна для электрификации и используется в производстве продукции - от электрокабелей до ветрогенераторов и электрокаров. «Запуск таких масштабных новых проектов, как разработка Удоканского месторождения – крупнейшего в России и четвертого по запасам в мире – необходим для перехода к «зеленой» экономике», — подчеркнула Ю.Шабала.

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Источник: Удоканская медь

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