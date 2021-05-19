В Казани представят первый российский электрический мусоровоз

В Казани в ходе международного салона спецтранспорта «Интерполитех: SpecTransExpo-2021» будет представлен первый российский электрический мусоровоз КамАЗ-53198 «Чистогор». Об этом говорится в сообщении Минпромторга Татарстана

Отмечается, что мероприятие пройдет с 18 по 19 мая в выставочном центре «Казань Экспо».

Напомним, «Чистогор» был разработан КамАЗом летом 2020 года. Машину оснастили современной комфортной кабиной на четырехточечной пружинной подвеской без спального места. Его максимальная скорость составляет не менее 90 км/час. Мусоровоз с грузоподъемностью 6 т на одной зарядке батареи сможет пройти 100 км. «Такой запас хода, как правило, позволяет осуществить на одной зарядке не менее двух циклов сбора и выгрузки мусора, что, в целом, соответствует обычному режиму эксплуатации мусоровозов в крупных городах», — сообщали в пресс-службе автопроизводителя.