АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует капитально отремонтировать участки воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 2,2 км в Кашире. Работы проведутся на улицах Стрелецкая, Коммунистическая, Первомайская в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией. Выполнение мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, проживающих в домах №69-75 на ул. Стрелецкая, №22-46 на ул. Коммунистическая, №1-24 на ул. Первомайская, а также надежность ГИБДД ОМВД России по г.о. Кашира.

В текущем году по программе капремонта АО «Мособлэнерго» в каширском микрорайоне Ожерелье запланированы работы по замене участков кабельных линий электропередачи 0,4 кВ общей протяжённостью 803 м. Линии обеспечивают электроэнергией жилые дома по адресам ул. Мира,13, ул. Мира,16; ул. Пионерская, 24. На некоторых участках будет применяться метод горизонтально-направленного бурения – линии будут прокладываться под проезжей частью.

По программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует заменить морально и физически устаревшее электрооборудование в трансформаторной подстанции ТП-114. Она обеспечивает электроснабжением детский сад №9, центральную АТС, спортклуб «Кашира».