АО «Транснефть–Верхняя Волга» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на реализацию проекта по реконструкции участка кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы (МНПП).

Работы пройдут на территории городского поселения Ржавки Солнечногорского района Московской области. В рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия будет выполнена реконструкция участка МНПП длиной 350 метров. Цель - повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.

Реконструируемый участок нефтепродуктопровода проходит недалеко от многофункционального торгово-развлекательного комплекса, пересекает автодорогу, связывающую новую федеральную магистраль М-11 и Ленинградское шоссе, а также надземные и подземные коммуникации. С целью обеспечения безопасности и соблюдения минимальных расстояний от зданий и сооружений согласно действующим нормативам будет выполнена перетрассировка – изменение траектории прохождения одной нитки МНПП с прокладкой в новом створе.

При выборе оптимального варианта переукладки трассы МНПП были соблюдены требования действующих нормативных документов ПАО «Транснефть», федерального законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работы планируется начать в 4 квартале текущего года.

Кольцевой магистральный нефтепродуктопровод, проходящий в 50 км от МКАД, обеспечивает поставки моторного и авиационного топлива с Московского, Рязанского и Нижегородского НПЗ потребителям Московского региона. Линейная часть трубопровода представлена тремя нитками, по которым раздельно транспортируют автомобильный бензин, дизтопливо и авиационный керосин. Протяженность западного полукольца составляет 170 км, восточного - 158 км. Общая длина линий нефтепродуктопроводов достигает 1151 км.