Сбербанк профинансирует строительство двух очередей жилого комплекса «Павелецкая Сити» на 23,5 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компаниям Level Group и MR Group.

Первая линия открыта на сумму 11,5 млрд рублей, вторая — на сумму 10,1 млрд рублей с погашением до конца 2023 года и 2024 года соответственно. Около 2 млрд рублей будет направлено на проектирование третьей и четвертой очередей строительства.

Жилой комплекс бизнес-класса возводится в Даниловском районе Москвы. В рамках строительства будут построены здания высотой от девяти до 46 этажей. Дома в рамках второй очереди рассчитаны на 856 квартир общей площадью 51 тыс. кв. метров.