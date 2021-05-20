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Банк профинансирует на 23,5 млрд рублей строительство 856 квартир в Москве

Банк профинансирует на 23,5 млрд рублей строительство 856 квартир в Москве

20 мая 2021, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Сбербанк профинансирует строительство двух очередей жилого комплекса «Павелецкая Сити» на 23,5 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компаниям Level Group и MR Group.

Первая линия открыта на сумму 11,5 млрд рублей, вторая — на сумму 10,1 млрд рублей с погашением до конца 2023 года и 2024 года соответственно. Около 2 млрд рублей будет направлено на проектирование третьей и четвертой очередей строительства.

Жилой комплекс бизнес-класса возводится в Даниловском районе Москвы. В рамках строительства будут построены здания высотой от девяти до 46 этажей. Дома в рамках второй очереди рассчитаны на 856 квартир общей площадью 51 тыс. кв. метров.

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Источник: stroygaz.ru

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