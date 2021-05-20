ДКС получены новые сертификаты ОКЛ

С начала 2021 года ДКС провели новые испытания по ГОСТ Р 53316 огнестойких кабельных линий. На этот раз испытания проводились с кабельной продукцией "Технокабель-НН", "КОНКОРД" и "REVAL" (ООО "ВТК"). По результатам испытаний получены сертификаты, ознакомиться с которыми вы можете в разделе "Сертификаты" сайта компании: https://www.dkc.ru/ru/support/certificates/ или на промо-странице, посвященной огнестойким решениям: https://firelines.dkc.ru/

В настоящее время ДКС получили почти три десятка сертификатов ОКЛ с различными кабельными заводами. Сертификаты подтверждают, что кабельные линии сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, в соответствии с ГОСТ Р 53316. Заявителем по сертификатам на ОКЛ с кабелями "Технокабель-НН" и "КОНКОРД" выступает компания ДКС, а по сертификату на ОКЛ с кабелем "REVAL" - ООО "ВТК".