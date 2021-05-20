Акционер "Русала" Sual Partners Виктора Вексельберга (25,72%) не готов поддержать разделение "Русала" в текущем виде и считает, что менеджментом компании не проработаны все варианты разделения активов. Об этом ТАСС сообщил источник в Sual Partners.

"Мы считаем, что менеджментом не проработаны все возможные варианты разделения активов и не готовы одобрять лишь один из вариантов в непроработанном виде", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что идея разделения активов сама по себе, скорее всего, правильная, но "способы ее реализации могут быть разными", а менеджмент должен проанализировать и обсудить с акционерами и советом директоров различные варианты разделения, как этого требуют стандартны корпоративного управления.

В пресс-службе Sual Partners отметили, что компания продолжит изучение предлагаемых преобразований.

"Положительное решение собрания акционеров по вопросу переименования компании потребует одобрения со стороны Sual Partners Limited, а также такое одобрение может потребоваться и по вопросу трансформации структуры собственности в рамках предполагаемого выделения активов в случае признания этой трансформации сделкой с заинтересованностью", - отметили в Sual Partners.

О разделении "Русала"

Накануне "Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия - сообщил, что выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+.

Решение о разделении уже одобрено советом директоров "Русала". Вопрос о смене названия еще будет обсуждаться на собрании акционеров 24 июня. Компания сохранит большую часть производственных активов и сконцентрирует свою деятельность на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития, фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия.

В En+ (основной акционер "Русала" с долей 56,88%) предположили, что новая компания будет публичной, будет иметь листинг на Московской бирже, а ее акции будут распределены между акционерами "Русала" пропорционально. Планируемая трансформация может потребовать согласования со стороны регуляторов, кредиторов, акционеров и иных одобрений, отметили в "Русале".