Litgrid начинает работы по реконструкции ПС 110 кВ Пабярже

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей в Вильнюсском районе Литвы национальный системный оператор Litgrid приступил к реализации проекта реконструкции трансформаторной ПС 110/35/10 кВ Пабярже (Paberžė).

В рамках проекта будет модернизировано открытое распредустройство (ОРУ), которое было введено в эксплуатацию в еще в 1966 году. Реконструкция ОРУ не только обеспечит надежность, но и снизит эксплуатационные расходы в будущем. Работы по реконструкции ПС в соответствии с договором, заключенным по итогам проведения тендера, выполняют литовские компании UAB Elmova и UAB Voltmita. Стоимость проекта, который планируется завершить в 2021 г., составляет около € 1,9 млн.

Официальный сайт www.litgrid.eu