Litgrid начинает работы по реконструкции ПС 110 кВ Пабярже

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20 мая 2021, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid
Отрасль: Электроэнергетика
В целях повышения надежности электроснабжения потребителей в Вильнюсском районе Литвы национальный системный оператор Litgrid приступил к реализации проекта реконструкции трансформаторной ПС 110/35/10 кВ Пабярже (Paberžė).
В рамках проекта будет модернизировано открытое распредустройство (ОРУ), которое было введено в эксплуатацию в еще в 1966 году. Реконструкция ОРУ не только обеспечит надежность, но и снизит эксплуатационные расходы в будущем. Работы по реконструкции ПС в соответствии с договором, заключенным по итогам проведения тендера, выполняют литовские компании UAB Elmova и UAB Voltmita. Стоимость проекта, который планируется завершить в 2021 г., составляет около € 1,9 млн.
Официальный сайт www.litgrid.eu
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